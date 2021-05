Rimini si prepara ad un'estate ricca di appuntantamenti tra cultura, sport e spettacoli

L’estate riminese sarà ricca di appuntamenti tra yoga, tour alla scoperta della città, arte, sport e cultura. Un calendario che prende il via durante la settimana della festa della Repubblica.

Mercoledì 2 giugno e tutti i sabati di giugno al Teatro Galli, piazza Cavour a Rimini: Visite guidate al Teatro Galli. La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Ore 17.30. Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto all'Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico partiranno gli InsoliTouRimini: visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini.

InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti'. 'Incursioni teatrali' sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città. I tour partono dall'Arco d'Augusto, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana, con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio. Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

A pagamento Info e prenotazioni 0541 53399 tourinsolitorimini@gmail.com

Sempre mercoledì 2 giugno si svolgerà “Una voce a PART”. Speciale serie di sei pillole video e sei podcast e dedicati ad altrettante opere entrate a far parte della Collezione San Patrignano ed esposte al PART, raccontate dalla voce degli artisti che le hanno realizzate. I podcast, della durata di circa 6/7 minuti ciascuno, introducono il visitatore nelle sale dei medievali palazzi del Podestà e dell’Arengo, dove ha trovato casa l’eclettica e contemporanea Collezione San Patrignano e offrono la possibilità di incontrare virtualmente gli artisti. Una narrazione a episodi a cadenza settimanale, ciascuno dei quali dedicato a un artista/opera: protagonista del podcast del il 2 giugno è Alberto Garutti. Oltre a essere pubblicati sul sito web www.palazziarterimini.it , i podcast saranno caricati sulla pagina Spotify di PART

Ogni mercoledì e sabato ritrovo al Bagno 26 a Rimini con Walk on the beach. Un’ora di camminata sportiva veloce sulla spiaggia intervallata da esercizi fisici, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Viene svolta in gruppo, rispettando le distanze. Orario: (maggio - settembre) sabato ore 8.00, mercoledì or 19.15.

Quota di partecipazione (la prima volta è gratuita). Info: 348 0981594 www.facebook.com/walkonthebeachrimini

Dal lunedì al giovedì (giugno –agosto) al Ponte di Tiberio e zona mare si svolgerà Fluxo - outdoor movement

Fluxo è una "palestra a cielo aperto" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta in luoghi iconici di Rimini, come il Ponte di Tiberio, il porto, la darsena ecc. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono un’ampia scelta di attività, dalla capoeira al pilates, all'allenamento funzionale, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere il singolo corso o di mischiarli a piacimento. Le attività si tengono all’alba e al tramonto per più di 70 ore di allenamento a settimana. A pagamento. Info: 3471224480 www.facebook.com/fluxomovement

Da 2 giugno al 12 settembre nell’invaso del ponte Tiberio, piazza sull’acqua, piazza Francesca da Rimini, piazzale Boscovich a Rimini si svolgerà Yoga all’aperto. Lezioni collettive di yoga tradizionale all’aperto nei luoghi più evocativi di Rimini. Le lezioni, tenute da Rimini Yogi, sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina. Nel weekend l’appuntamento è al Ponte di Tiberio, mentre il martedì e il giovedì è al porto (lezioni in lingua inglese). Nella Piazza Francesca da Rimini sono previste classi di yoga il lunedì e il venerdì, mentre il mercoledì si pratica il bagno sonoro di campane tibetane ai piedi del castello malatestiano. Durante l’estate il programma si arricchisce con masterclass, classi speciali di luna piena ed eventi dedicati. Ore 19.00. Le classi sono a pagamento. E’ consigliata la prenotazione. Info: Whatsapp: 3315285154 www.facebook.com/YogiRimini/

Da mercoledì 2 giugno, tutti i lunedì e mercoledì d’estate nel Nuovo Belvedere Lungomare altezza bagni 27-28 ancora yoga con la Pratica del mattino di modernyoga. Pratica di yoga dinamico adatta a tutti senza distinzione di livello o età. Uno yoga divertente con la tecnica del vinyasa flow metodo modernyoga da praticare di fronte al mare per ritrovare respiro, tono muscolare e consapevolezza di sè. Orario: dalle 7.30 alle 8.20. E’ possibile praticare modernyoga anche in altri spazi all’aperto. Iscrizione a pagamento.

Info: yoga@modernyoga.it - whatsapp 3484088442

Tutti i mercoledì, dal 2 giugno a settembre in piazza Tre Martiri appuntamento dalle 18.00 con Hand Market - Artigiani al Centro. Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade. Tutti i venerdì dal 4 giugno al 10 settembre 2021 sempre in piazza Tre Martiri appuntamento con i venerdì sera in centro. Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna nel centro storico di Rimini con le sue bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’. Orario: 18.30 – 23.00/23.30. Info: info@cocap.it Il 4, 5, 6 giugno 2021 al Palazzo dello Sport in Piazzale Pasolini 1/c a Rimini si svolgerà la finale nazionale dei campionati regionali di ginnastica ritmica è un appuntamento tra i più importanti della ritmica italiana per la sua formula innovativa. Info: info@sporteuropa.eu

Il 5 e 6 giugno 2021 nel Complesso Agostiniani, via Cairoli, 42 si svolgerà “E' bal - palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea”. ‘Il verde (non) è un colore difficile’ della Compagnia Il Tempo Favorevole di Barbara Martinini, con musiche originali di Roberto Paci Dalò. Un lavoro pensato per tre danzatrici in scena, Barbara Martinini, Veronika Aguglia e Marinella Freschi, ciascuna portatrice di una propria cifra interpretativa e stilistica. Lo spettacolo è una coproduzione Mulino di Amleto Teatro e Giardini Pensili in collaborazione con A passo d'uomo e con il sostegno del Comune di Rimini. Alle ore 19 e alle ore 21. Info e prenotazioni: 0541.793811 www.biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx.

Il 5 e 6 giugno inaugura il Parco degli Artisti, in via Marecchiese 387, un nuovo spazio artistico in mezzo al verde sulle rive del fiume Marecchia, che accoglierà la rassegna estiva di musica, teatro, reading di poesie, mostre ecc.. sotto la direzione artistica di Sergio Casabianca e la collaborazione dell’associazione Rimini Classica e Lele Guerra. -Sabato sera Sergio Casabianca e Le Gocce inaugurano con un concerto spettacolo in un viaggio tra emozioni e rock in un ‘Omaggio a Lucio Battisti’. Special Guest della serata sono Dino Gnassi con la sua big band e Aldo Maria Zangheri alla viola. Si alternano sul palco anche John Beney (danzatore), Selene Contadini (poetessa), Valentina Golfieri (danzatrice) e Alberto Guiducci (attore). Ingresso gratuito. Domenica, 6 giugno, concerto di Fabio Concato che presenta non solo i suoi grandi successi, ma anche altri brani del suo repertorio, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 'Tutto qua'. Ospite per un'incursione acustica e suggestiva il Quartetto EoS, con Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Maria Zangheri viola ed Anselmo Pelliccioni violoncello. Ingresso a pagamento. Ore 21.30. Info: 0541 380403 sorridolibero@gmail.com pagine facebook Parco degli Artisti di Rimini e Sorridolibero

Sabato 5 giugno al Punto di ritrovo Visitor Center in corso di augusto 235 da non perdere i Rimini city tour: I tesori di Rimini. L'Arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo ed il Ponte di Tiberio raccontano la Rimini Romana. Segue un'incursione nel Rinascimento col Tempio Malatestiano e Castel Sismondo per poi giungere in Piazza Cavour ed ammirare il rinnovato Teatro “Galli” e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor. Questi ed altri suggestivi luoghi riminesi sono al centro del tour settimanale di VisitRimini. Ore 16.30 Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/

Domenica 6 giugno a Rimini Terme e colonia Novarese per Filo per Filo | Segno per Segno Festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro, presentazione del libro “Tetralogia dalla Colonia” alle ore 17.00. Seguirà alle 18.30 lo spettacolo “Una promessa più in là” alla Colonia Novarese. Info: www.filoperfilo.it

Fino al 13 giugno al Museo della Città Luigi Tonini a Rimini: Unicum. Racconti al Museo. La Madonna col Bambino di Benedetto Gennari apre la rassegna di arte antica 'Unicum. Racconti al Museo', tre mostre a cura di Massimo Pulini, che consentono di ammirare opere uniche per qualità e raffinatezza. L’opera fu realizzata da Benedetto Gennari (1633-1715), pittore raffinato e virtuoso, che vi lavorò quando era alla corte degli Stuart. Visite guidate alla mostra si svolgono tutte le domeniche alle ore 17, con prenotazione obbligatoria. Ingresso libero alle mostre, costo della visita 3 € a persona Info e prenotazioni: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

Fino al 18 luglio al Tempio Malatestiano - Basilica Cattedrale di Rimini: Guercino e Guido Reni, capolavori in mostra. Per la prima volta a confronto e al tempo stesso in dialogo, due capolavori poco noti del '600 raffiguranti San Giuseppe: il San Giuseppe con Bambino, attribuito a Guido Reni, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e proveniente dal Museo della città, e il San Giuseppe con bastone fiorito, di Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, di proprietà della Diocesi di Rimini e generalmente conservata nella sala attigua al Tempio Malatestiano. Un’occasione per sottolineare la presenza a Rimini di due importanti opere seicentesche, ricordando la figura di San Giuseppe nell' anno a lui dedicato da Papa Francesco. Le opere di Guido Reni e del Guercino possono essere visitate negli orari di apertura della Basilica Cattedrale (8,30-12 e 15,30-18,30) ad eccezione che durante le celebrazioni liturgiche. Fino a settembre in piazzale Boscovich a Rimini: La Ruota.A due passi dal mare, la grande ruota panoramica accompagna il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. Info: www.ruotapanoramicarimini.it

Iniziano anche i mercatini estivi al mare. Ogni martedì e giovedì alle ore 18.00 in viale Vespucci a Marina centro: Mercato di artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

A Torre Pedrera, in via Tolmetta, ogni lunedì dalle ore 19.30 fino al 6 settembre 2021, Mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Sul lungomare a Viserbella ogni giovedì e domenica dalle ore 20.00 - dal 3 giugno al 12 settembre 2021, Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato

A Miramare ogni giovedì dalle ore 17.00 dal 3 giugno al 9 settembre 2021 appuntamento con La Fiera di Miramare, mercatino tradizionale in viale Oliveti - lato mare e parte di via Marconi.