Al via Cattolica e le sue donne: lavoratrici del mare e pioniere del turismo

In occasione della ricorrenza dell'8 marzo 2021, Giornata Internazionale della Donna, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Cattolica prosegue il consueto appuntamento Marzo per lei: un mese di eventi dedicati alle donne, prestando particolare attenzione al fondamentale contributo delle donne della città alle economie del mare. Cattolica e le sue donne: lavoratrici del mare e pioniere del turismo prenderà il via a partire dal 6 e 7 marzo, e per tutti i week end successivi, attraverso la pubblicazione sulle pagine Facebook del Centro Culturale Polivalente, del Museo della Regina e del Teatro della Regina di fotografie dedicate alle donne lavoratrici di Cattolica fra marineria e turismo, tratte dall'Archivio Fotografico del Centro Culturale Polivalente.

La giornata dell’8 marzo è dedicata al lavoro delle velaie, con il video Carmela e li su velie (Carmela e le sue vele) a cura della regista e autrice PJ Gambioli con la partecipazione di Carmela Del Bianco, ultima velaia di Cattolica ed erede di un'antica tradizione trasmessa di madre in figlia per generazioni, progressivamente scomparsa con l'avvento dei motori. Mentre gli uomini dipingevano e decoravano le tradizionali vele al terzo con terre naturali, erano infatti le donne a confezionarle e ripararle, talvolta, direttamente sulle barche. Le immagini del lavoro di Carmela sono scandite dalla voce del Sindaco Mariano Gennari che recita in sottofondo le poesie La mi Catolga (estratto) di Lorenza Morosini e Li Velie di Elvino Galluzzi.

Il denso programma di appuntamenti continuerà il 10 e 12 marzo con un laboratorio dedicato allo storytelling autobiografico ispirato alle donne ritratte da Raffaello Sanzio, prendendo spunto dalla mostra attualmente allestita alla Galleria Santa Croce dal titolo Raffaello in Particolare. Indizi, tracce ed enigmi. Il laboratorio Le Donne di Raffaello. L'Arte Svelata... Sguardi Che Ci Raccontano è ideato e proposto da Anna Cecchini, cattolichina esperta in formazione autobiografica e pratiche biografiche territoriali, consulente in ecologia narrativa e Referente Territoriale Libera Università Autobiografia Anghiari (AR).

Il programma

6/7 – 13/14 – 20/21 – 27/28 marzo

Cattolica e le sue donne: lavoratrici del mare e pioniere del turismo

Pubblicazione di fotografie dedicate alle donne lavoratrici di Cattolica fra marineria e turismo, tratte dall'Archivio fotografico del Centro Culturale Polivalente.

8 marzo

Pubblicazione del video-documentario inedito Carmela e li su velie della regista e autrice PJ Gambioli con la partecipazione di Carmela Del Bianco, ultima velaia di Cattolica. Le immagini del lavoro di Carmela sono scandite dalla voce del Sindaco Mariano Gennari che recita in sottofondo le poesie La mi Catolga di Lorenza Morosini e Li Velie di Elvino Galluzzi.

10 e 12 marzo

Laboratorio autobiografico gratuito online dal titolo Le Donne di Raffaello. L'Arte Svelata... Sguardi Che Ci Raccontano a cura di Anna Cecchini. Laboratorio a numero chiuso su prenotazione (Info ed iscrizioni: 0541.966778 – cappamonica@cattolica.net)