“La colpa di non avere un tetto”, presentazione del libro che racconta storie di homelessness

Venerdì 3 dicembre alle ore 19:30 al Bar Lento di Rimini si terrà la presentazione del libro “La colpa di non avere un tetto” (Eris Edizioni, 2021) con l'autrice Daniela Leonardi, ricercatrice presso l'Università di Parma dove si occupa di Sociologia Applicata nell'ambito dei sistemi di welfare. Daniela Leonardi si interessa da dodici anni di homelessness da vari punti di osservazione e intervento: ricerca, lavoro all'interno dei servizi di accoglienza, formazione, comunicazione pubblica. L'intento del suo libro “La colpa di non avere un tetto” è raccontare le persone senza dimora cercando di decostruire lo stigma, per vederle appunto come persone e per mostrare come la loro condizione sia generata non da colpe personali ma soprattutto da politiche inefficienti. Barboni, senzatetto, clochard, homeless, accattoni, senza fissa dimora: i termini che usiamo per riferirci a chi non ha una casa in cui abitare portano con sé il retrogusto amaro dei pregiudizi e degli stereotipi. Quello che queste parole non dicono è che la condizione di essere senza casa, per un periodo di tempo più o meno lungo, è qualcosa che chiunque può trovarsi a vivere. Alla presentazione seguirà il dibattito con il pubblico, un'occasione per ripensare le politiche sociali e abitative anche nella nostra città. L'incontro è organizzato in collaborazione con l'Associazione Rumori Sinistri, che dal 2019 gestisce a Rimini il progetto di accoglienza abitativa per persone senza casa denominato "Casa Don Andrea Gallo per l’autonomia". Il giorno seguente, sabato 4 dicembre alle ore 10 negli spazi di Casa Madiba Network, nell’ambito delle attività del Centro di documentazione sulle persone senza fissa dimora “Loris Vannoni”, si svolgerà con Daniela Leonardi una formazione aperta a operatori e operatrici dei servizi rivolti alla grave marginalità adulta.