"Qualcosa a cui pensare" a teatro (CorTe): cala il sipario sulla stagione teatrale di Coriano

Quando Dal 06/04/2024 al 06/04/2024 Orario non disponibile

Ultimo appuntamento della Stagione 2023/2024 del Teatro CorTe di Coriano. A salire in scena sabato 6 aprile 2024 alle ore 21:15 è la compagnia Chronos 3 con Qualcosa a cui pensare, una commedia romantica di Emanuele Aldrovandi, sul palco Roberta Lidia De Stefano, Tomas Leardini per la regia Vittorio Borsari con la collaborazione di Manuel Renga.

Qualcosa a cui pensare, commedia romantica, è un appuntamento con se stessi, con la generazione degli Anni ’90 di fronte all’età che cambia. I protagonisti Jeer e Plinn sono consapevoli che non si può restare uguali e indifferenti dinanzi ai disastri, ai mutamenti del mondo, senza riuscire a capire, però, cosa essere, cosa diventare.

Commedia romantica che vede sulla scena Jeer e Plinn (Giacomo e Paola). Sono coinquilini quasi trentenni, specchio di una generazione spudorata, illusa e ironicamente incosciente, costretti a confrontarsi con le gioie e le difficoltà che questo momento cruciale della loro vita comporta oggi in Italia. Qualcosa a cui pensare è però anche un gioco raffinato di seduzione che inserisce i due giovani all’interno delle più tradizionali dinamiche di coppia e che produce immediata empatia tra i personaggi e il pubblico. Un’opera ironica e appassionata, più simile a un ricordo o a un sogno: il piccolo ritratto di una generazione che vuole cambiare pelle e trovare una propria identità da proiettare nel futuro. Qualcosa a cui pensare è un appuntamento con se stessi, con la generazione degli Anni Novanta, con la necessità di cambiare, consapevoli che non si può restare uguali e indifferenti dinanzi ai disastri, ai mutamenti del mondo e della propria età che cambia, senza riuscire a capire, però, cosa essere, cosa diventare. La compagnia teatrale di Milano Chronos3 nasce nel gennaio 2011 presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano dall’incontro di tre registi: Manuel Renga, Vittorio Borsari e Valentina Malcotti. Nei primi tre anni di vita la compagnia è stata una fucina creativa che ha dato origine a diversi progetti divenuti poi spettacoli messi in scena con un gruppo stabile di attori diplomati alla Paolo Grassi.

Spettacolo vincitore del bando Giovani Direzioni 2015 / Centro Teatrale Mamimò / fUnder 35