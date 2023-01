“Quanto (è) dura l’adolescenza?”, riprendono gli incontri per le famiglie

Riprende il ciclo di incontri “Adolescenti e genitori: restare presenti” rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti. Il percorso é promosso dall'Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio. Il prossimo incontro sarà: mercoledì 25 gennaio 2023, alle ore 20:45, “Quanto (è) dura l’adolescenza?”. Cosa significa diventare genitore di un adolescente tra sfide e cambiamenti. A cura di Federica Mussoni, psicologa e psicoterapeuta, presso “I. C. Alighieri, plesso Madre Teresa di Calcutta” (via Sforza, 16).

Le trasformazioni che coinvolgono ragazzi e ragazze in adolescenza richiedono una grande capacità di adattamento anche ai genitori, che vengono messi spesso a dura prova; a volte non si tiene conto del fatto che l’adolescenza dei figli esige grandi trasformazioni anche da parte dei genitori.

Per questo ripartiamo con un incontro in cui il vertice d’osservazione saranno i genitori, ci chiederemo quali sono i cambiamenti che un genitore attraversa durante l’adolescenza dei propri figli, come cambia il ruolo educativo, quali sono le paure rispetto al percorso di crescita e come esse influiscono sulla relazione.

Il percorso prosegue nei mesi successivi con l’obiettivo di continuare a riflettere sui temi legati a questa fascia d’età, raccontando l’adolescenza, attraverso i cambiamenti fisici, la maturazione emotiva, le prime sfide relazionali e le passioni dei ragazzi.

I ragazzi e le ragazze del laboratorio stabile di Alcantara Teatro cureranno l’introduzione alle serate in calendario nel nuovo anno, condividendo con gli adulti presenti pensieri ed emozioni.

Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Non è necessaria l’iscrizione.