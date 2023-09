Un Tango Clandestino e un "Concerto Incendiario" infiammano il mese di settembre del Quartiere San Lorenzo

Prezzo non disponibile

Nell’ambito del progetto Rigenerazione e sicurezza urbana del Quartiere San Lorenzo-accordo di programma fra Regione Emilia Romagna e Comune di Riccione, Polizia Locale e Sicurezza Urbana, mercoledì 20 e sabato 23 settembre avranno luogo due degli eventi-clou fra le iniziative dedicate al progetto in oggetto.

Giorgia Penzo, Davide Schinaia, Francesca Airaudo, curatori del progetto: con una serie di “happening clandestini alla luce del sole” vogliamo ribaltare le parole-spauracchio in forma assertiva: cambiamo di segno alle parole che suscitano diffidenza e insicurezza e percorreremo il quartiere per valorizzarne le potenzialità, promuovendo arte e cultura. Dopo il momento comunitario dedicato alla valorizzazione delle memorie viventi del quartiere, col Cenacolo dei Saggi al centro di Buon Vicinato, il 31 agosto scorso, accendiamo le luci sulla bella Piazza di San Lorenzo con un Concerto incendiario , sabato 23 settembre tutto dedicato all’energia giovanile: un’invasione di Rap del Collettivo Faida Clan, con l’Hip

Hop di Debora Busti Hip Hop e la Breack dance di un grande Denis di Pasqua e la sua crew,

con l’Aerosol Art di Enko4 a Steb.

Questo evento è preceduto dalla Ronda del Tango Clandestino, un flash mob che si svolgerà mercoledì 20 settembre dopo le 18.30, in una location a sorpresa che verrà svelata subito dopo l’inaugurazione dell’Area Fitness a cura della Polizia Locale, prevista per le ore 17:30 a Via Bergamo.

Tutte le iniziative sono ad Ingresso gratuito



Mercoledì 20 settembre:

Dalle ore 17:30 alle ore 18:30

Inaugurazione e taglio del nastro Piattaforma Fitness

c/oArea verde situata accanto al Centro di quartiere di Via Bergamo

Saranno presenti: il Vicecomandante Polizia Locale Vincenzo Giuliani e il presidente Geat Fabio Galli

L’area Fitness Park, realizzata in prossimità del polo scolastico e di quello sportivo, è stata realizzata realizzata da "Geat" con materiali di alta qualità, completamente riciclabili al 100% come da Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 05/02/2015, ed è formata dai seguenti elementi. L’obiettivo è quello di riqualificare un’area verde promuovendo attività salutari di gioco, divertimento e mantenimento fisico e psichico, sia in forma singola che aggregata.



Dalle ore 18.45

C/o Luogo a Sorpresa che verrà comunicato alla fine dell’inaugurazione:

Flash mob Tango Clandestino

Con i tangueri di Ass. Romagna Portegna

L’immagine poetica del volteggiare di coppie di tangueri anonimi e improvvisi si realizza in un flash-mob che avrà la rapidità di una rapina a mano libera... svelata la data, ora non resta che essere presenti a San Lorenzo Mercoledì 20: il luogo, rigorosamente a Sorpresa, verrà svelato soltanto all'ultimo momento.



Sabato 23 settembre: