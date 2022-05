Quisisound anima le sere dell’estate bellariese, si parte con lo showman Ciri Ceccarini

Anteprima d’estate e via alle serate Quisisound a partire dal 27 maggio 2022, al Quisipizza and Burger di Bellaria-Igea Marina (piazza Giacomo Matteotti 4). In scena dalle 20,30, per lo spettacolo inaugurale, il cantautore e showman Ciri Ceccarini, direttore artistico della rassegna alla sua seconda stagione, accompagnato alle chitarre dal maestro Simone Oliva, già in forze all’Orchestra Grande Evento, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Telethon, a dicembre, nella Paolo Belli Orchestra

La rassegna vedrà di settimana in settimana per tutta l’estate la partecipazione di artisti di rilievo nel panorama romagnolo e nazionale. Più volte finalista ad Area Sanremo e a Castrocaro e vincitore di altri numerosi concorsi canori nazionali, la carriera di Ciri Ceccarini, in scena dal 2000, è stata ulteriormente arricchita da un forte impegno nel sociale per i diritti civili con brani come Sono ciò che sono, eseguito sul palco del Pride Nazionale 2009 e Non scappo più, presentata al Mei di Faenza in un contest condotto dallo stesso Ciri e intitolato Musica contro l’omofobia. Cultore della musica cantautorale e appassionato di innovative ma sempre coerenti e rispettose riletture dei brani di De André, Renato Zero e in particolare Lucio Dalla, omaggiando il quale ha trionfato al Concorso Canoro Nazionale “Premio Silvana Soprani” di Morciano esibendosi in una versione unplugged de Il Gigante e la bambina.

Numerose le collaborazioni di rilievo di Ciri: dal polistrumentista Federico Mecozzi, attualmente in tournée mondiale con Ludovico Einiaudi, ai chitarristi Carlo Calderano, fino all’ultima interessante e prolifica collaborazione col rapper riminese Fadamat.