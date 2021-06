Una domenica di raccolta plastic free

??Domenica 27 giugno 2021 nella foce del fiume Conca raccolta plastic free. Il ritrovo e punto di partenza è alle 8.00 al ristorante, cocktail bar "Be Kind" di Via Carducci 118

?L’evento dura 2 ore circa. Alcune indicazioni per essere un volontario perfetto:??1 - Per il rispetto di tutti non fare tardi all'appuntamento?2 - Per qualsiasi problema salva il recapito del referente.?3 - Porta con te un paio di guanti, meglio se da giardinaggio, oppure una pinza telescopica?4 - Porta con te una borraccia d'acqua o una bevanda idratante, soprattutto se è una giornata calda. A fine evento, "Be Kind" offrirà la colazione ringraziando i partecipanti per il loro contributo. È possibile registrarsi all’appuntamento attraverso il seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/27giu-cattolica/ ??Evento Fb: https://www.facebook.com/events/923905271509650/ ??

