“Artisti per Natura”: gli appuntamenti tra ecologia e cultura nei luoghi d’arte tra Romagna e Marche

Ambiente, Sostenibilità ed Innovazione sociale sono i temi al centro dell’azione di “Fondazione Oasi”. Uno spazio all’interno del Parco Naturale del Monte San Bartolo che l’imprenditore Claudio Balestri ha voluto rendere fruibile a tutti, con l’obiettivo di diffondere una cultura improntata sull’ecologica, sulla condivisione e sulla socialità. La Fondazione, dopo diversi eventi promossi nella stagione estiva, sta proseguendo con le proprie iniziative promuovendo “Artisti per Natura”, una rassegna invernale ed itinerante, presso teatri e luoghi pubblici legati alla cultura delle province di Rimini e Pesaro. Già dal titolo, la rassegna mette in evidenza sia la volontà di dare continuità ad una proposta artistico-culturale di livello con la partecipazione di artisti autentici, sia quella di divulgare i temi che Fondazione Oasi ha a cuore: ecosostenibilità, il rispetto per l’ambiente e per il prossimo. L'iniziativa ha anche l'intento di creare una rete di collaborazioni virtuose e durature tra la Fondazione, Enti, Associazioni e persone con le quali condividere una visione comune. La rassegna ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Rimini, Cattolica, Morciano di Romagna e Coriano.

Gli spettacoli. Gli appuntamenti hanno preso avvio lo scorso 23 dicembre 2022 presso il Teatro della Regina di Cattolica con l’evento per tutta la famiglia “Sconcerto d’amore di Nando & Maila”. La rassegna proseguirà giovedì 26 gennaio al Teatro Tiberio di Rimini si terrà lo spettacolo “Non diviene proprio ora perfetto il Mondo?”, ovvero, dialoghi dalla soglia con Roberto Danese e Francesco Montanari con le musiche di Mina e Battisti. Giovedì 23 febbraio sarà la volta di “Across the Universe”, magical mistery Tour con i BeatleSenigallia al Teatro Corte di Coriano. Al Teatro salone Snaporaz di Cattolica, il 23 marzo si terrà Kirkos, diretto dal Maestro Fabio Masini, mentre l’ultimo appuntamento della si terrà a Morciano di Romagna presso l’Auditorium della Fiera il 27 aprile con Cine Concert con la sonorizzazione live di film di animazione a cura della “Compagnia d’Arte Drummatica” e la partecipazione dell’artista visivo Massimo Modula.

Ogni mese, infine, si terranno weekend di laboratori teatrali per piccoli e adulti.



Il ricavato della vendita dei biglietti sarà a sostegno delle iniziative no profit della "Fondazione Oasi".

Ingresso: Intero 12€; Ridotto (under 18 e over 65) 9€