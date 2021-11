Rassegna filosofica con lo psicoanalista Luigi Zoja e "Utopie, distopie, scelte"

?Nuovo appuntamento a Misano venerdì 19 novembre alle ore 21,00 con la rassegna filosofica. Protagonista al Cinema-teatro Astra sarà il celebre psicoanalista Luigi Zoja che terrà una lezione dal titolo: Utopie, distopie, scelte. Esiste un altro mondo possibile. Non nella fantascienza della propaganda ma nella realtà. Non nella criminale esaltazione del farsi massa ma nei compromessi di una anti-eroica realtà economica. Questo mondo non è né escatologico né messianico ma può nascere dal quotidiano impegno della società civile, dell’insieme di organi pubblici e cittadini consapevoli. E’ necessaria una domanda: quanto ci impegniamo in politica? Cerchiamo giustizia per la società o emozioni per noi stessi? In ogni essere umano coabitano questi due diversi bisogni ed è nostro compito saperli distinguere.

Luigi Zoja 1943, ha lavorato a Zurigo, New York e Milano. Già presidente dell’International Association for Analytical Psychology, ha insegnato presso il C.G. Jung Institut di Zurigo e l’Università dell’Insubria. Ha pubblicato libri e articoli in quattordici lingue, tra cui, per Bollati Boringhieri.