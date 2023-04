Appuntamento in biblioteca con le letture animate per bambini e il laboratorio dei ragazzi di Cuore 21

A partire da venerdì 28 aprile, la Biblioteca Comunale di Riccione "Storie tra le nuvole" la rassegna rivolta ai giovani lettori di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.

Il divertente ciclo di letture animate si aprirà alle ore 17:00 con le Fiabe bestiali raccontate dai lettori volontari della biblioteca.

La rassegna proseguirà nel pomeriggio di venerdì 5 maggio (ore 17:00) con l’evento dedicato a Un giardino di storie.



Novità 2023

Sabato 13 maggio, Storie tra le nuvole propone Una lettura malfatta, l’appuntamento curato dai ragazzi della Cooperativa Cuore 21, articolato in due incontri per bambini a seconda della fascia d’età (alle ore 15:30 per quelli di età compresa tra i 6 e i 10 anni, alle ore 17:00 per quelli di età tra i 3 e i 5 anni).

La lettura “malfatta” è tratta dal libro illustrato di Beatrice Alemagna, I Cinque Malfatti, in cui cinque strani personaggi che vivono in una casa sbilenca si svelano per le proprie caratteristiche, diventando, nel corso del racconto, persone uniche e speciali. Ognuno di loro può sembrare strambo o bizzarro, ma l’apparente stranezza costituisce il punto di forza di ciascuno.

I Cinque Malfatti aiutano, dunque, attraverso la lettura, a capire quanto sia importante riconoscere se stessi, apprezzare le proprie qualità e specialità, soprattutto ogni volta che qualcuno cerca di farci sentire sbagliati o imperfetti.

L’appuntamento con Una lettura malfatta si conclude con un laboratorio a tema che partirà dall’animazione del testo per dare la possibilità a ogni bambino di realizzare il proprio malfatto.

La rassegna Storie tra le nuvole si inserisce nella campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, un progetto finalizzato a promuovere l’avvio dei ragazzi al gusto e alla pratica della lettura, attraverso il gioco, la curiosità e il divertimento, sin dai loro primi anni di vita, quando è più vivo il senso della scoperta e della meraviglia.

L’ingresso alle "Storie tra le nuvole£ è libero; i posti disponibili sono limitati ed è richiesta la prenotazione.