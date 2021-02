Sfide, i filosofi interrogano il nostro tempo con il filosofo Marco Guzzi

Per la rassegna "Sfide: i filosofi interrogano il tempo", venerdi 12 Febbraio alle ore 21,00 in modalità on-line sul canale youtube del Comune di Misano Adriatico, ci sarà una voce fuori dal coro, il filosofo e poeta Marco Guzzi che raccoglierà la sfida con lezione dal titolo: creare un popolo, per la rivoluzione. Il secondo appuntamento con la rassegna rifletterà su come la pandemia entro la quale ci troviamo stia mostrando in modo ancora più evidente le crisi profonde in cui agonizza la nostra civiltà. È un grave errore dimenticare che la nostra società planetaria si trovava già prima del Covid in una fase che tante volte abbiamo definito terminale. La sfida odierna perciò credo che consista nel contribuire alla aggregazione di una nuova cultura che sappia contestare alla radice la struttura suicidaria del neoliberismo dominante. E che sappia però anche riconoscere le matrici culturali, mentali, e spirituali, di questa forma estrema di disumanizzazione tecno-mercantile. Quali possono essere dunque i centri tematici di questa inedita aggregazione? Quale il minimo comune denominatore, che possa unificare tante diverse correnti culturali che comunque denunciano la deriva nichilistica del potere (finanziario, ma anche editoriale, mass-mediatico, e politico) sempre più unitario e omologante?