Torna "Regina Fumetti Festival": in programma reading, bootcamp, mostre e concerti

Dopo il successo della prima edizione, Cattolica è di nuovo pronta per il Regina Fumetti Festival. E tra gli ospiti di quest’anno, il fumettista Zerocalcare e la band Tre Allegri Ragazzi Morti. A partire da venerdì 12 e fino a domenica 14 aprile, il Festival, a cura del direttore artistico Alessandro Baronciani, diventerà un nuovo mondo in cui fumetto, musica e dell’illustrazione si incontrano creando spettacoli, concerti disegnati, reading a fumetti e lezioni illustrate. Tutti appuntamenti che si terranno al Teatro della Regina, al Salone Snaporaz e al Centro Culturale Polivalente.

“Per il secondo anno – commenta la Sindaca Franca Foronchi - Cattolica torna a ospitare un festival davvero unico che ha messo in dialogo le arti del disegno e della musica. Abbiamo arricchito questa edizione con ospiti di massimo livello e siamo lieti di avere un grande fumettista come Zerocalcare. Il fumetto, le illustrazioni, sono mezzi espressivi potentissimi e anche questo evento si inserisce nella grande offerta culturale della nostra città”.

“Siamo solo alla seconda edizione del festival, ma è già diventato un punto di riferimento per gli amanti del fumetto e dell’illustrazione – sottolinea l’Assessore alla cultura Federico Vaccarini – Stanno arrivando già diverse prenotazioni. Il cartellone di quest’anno è molto ricco, con artisti di grande calibro, concerti e spettacoli molto suggestivi e coinvolgenti. Per tre giorni Cattolica è l’indiscussa Regina del Fumetto, oltre che originale centro di produzione artistica e musicale. E il tutto sullo sfondo dei nostri luoghi della cultura, contenitori di creatività come il Teatro della Regina, lo Snaporaz e il Centro Culturale Polivalente”.

Il Regina Fumetti Festival è un evento unico nel panorama festivaliero italiano: si propone di favorire nuove forme di incontro e connessione tra il mondo dell’illustrazione e della musica per 3 giornate esclusive di Fumetti che diventano concerti che diventano spettacoli. Nel cuore di Cattolica, al Teatro della Regina e nel Centro Culturale Polivalente, si alterneranno reading, bootcamp, lezioni illustrate, mostre e concerti illustrati.

Tra i tanti appuntamenti in cartellone che animeranno la tre giorni la tre giorni dal pomeriggio fino a tarda sera, si parte venerdì 12 aprile (ore 16:30), al Centro Culturale Polivalente, con “I Racconti dell’errore”, una lezione illustrata di Ale Giorgini, mentre alle ore 17:30, sarà il turno del lezione disegnata di Alberto Alpo Polita “Come ti faccio un festival a fumetti”. Alle 18:30, allo Snaporaz, di scena il reading di fumetti “Le lanterne di Momotaro” di Elisa Menini, che sarà seguito da aperitivo e firmacopie accompagnato dal Dj set di Cobra. Alle 20:30, il Teatro della Regina ospiterà l’Opening Act sulle Graphic novel di Dr. Pira. Alle 22:00, grandi protagonisti della serata, i Tre Allegri Ragazzi Morti che hanno scelto la città di Cattolica come prima data del loro nuovo tour per festeggiare i 30 anni dell’ unica band nata dai fumetti. Sarà un concerto non solo da ascoltare, ma anche da vedere con i disegni dal vivo di Maicol & Mirco, Dr Pira, Elisa Menini, Joe1, Vaga, Ale Giorgini e Alessandro Baronciani.

Sabato 13, si ricomincia alla Biblioteca CCP dove alle ore 16:30 con “Bonvi, storia di un fumettista, delle Sturmtruppen e di un podcast” di Giulio D’Antona e Guido Brualdi ai disegni. Alle 17:00 la visita guidata "Mostra di un Editore: J-Pop Manga" insieme a Marco Schiavone. Successivamente, si passa al Salone Snaporaz con il reading di fumetti e alle 18:30, “Hai rubato anche tu questo disegno?” di Alessandro Ripane (aperitivo e firmacopie con Dj set Cobra). Clou della seconda giornata, al Teatro della Regina con l’opening act (ore 21:00), “10 anni di Sassi”, presentazione del libro disco disegnato della super cantautrice Maria Antonietta. Alle ore 22:00 su il sipario sullo spettacolo di Zerocalcare, “Sento le voci! Viaggio nel Calcaverse”.

Domenica 14, il Festival torna al Teatro della Regina dove, alle 17:30, saluta il pubblico della seconda edizione con la lezione illustrata “Dr. Neutron”, con Dario Bressanini e disegnata da Luca Bertelè.