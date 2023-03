Cresce l'attesa per "Regina Fumetti Festival": in programma reading, bootcamp, mostre e concerti illustrati

Cresce l?attesa per il via alla prima edizione di ?Regina Fumetti Festival?, manifestazione in programma a Cattolica dal 30 marzo al 1 aprile con la direzione artistica del fumettista e illustratore Alessandro Baronciani. Il Regina Fumetti Festival è un evento unico nel panorama festivaliero italiano: si propone di favorire nuove forme di incontro e connessione tra il mondo dell?illustrazione e della musica per 3 giornate esclusive di Fumetti che diventano concerti che diventano spettacoli. Nel cuore di Cattolica, al Teatro della Regina e nel Centro Culturale Polivalente, si alterneranno reading, bootcamp, lezioni illustrate, mostre e concerti illustrati.

Tra i tanti appuntamenti in cartellone che animeranno la tre giorni dal pomeriggio fino a tarda sera: Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e fumettista, con lo spettacolo tratto dal suo ?Graphic novel is dead?; le prime assolute dei reading/spettacoli di Josephine Yole Signorelli - in arte Fumettibrutti -, di Holdenaccio e di Eliana Albertini con Gero Arnone: tutti realizzati durante il Bootcamp (ovvero un vero e proprio workshop per la creazione di uno show tra musica e fumetto); il concerto disegnato dei Post Nebbia, anche questa una prima assoluta, accompagnati da performance di live drawing; il concerto acustico di Generic Animal che presenta in anteprima assoluta il suo nuovo album ?Mondo Rosso?; le lezioni illustrate con tanti esponenti dell?universo dei fumetti e dell?illustrazione in Italia tra cui Ale Giorgini, Luca d?Urbino, Valentina De Poli e Alino. Ad arricchire il programma anche due mostre, la prima dal titolo ?Produzione Propria? dedicata ai libri e alle produzioni indipendenti di Alessandro Baronciani, la seconda dedicata, per la prima volta in Italia, ad una casa editrice: Bao Publishing con una visita guidata insieme a Caterina Marietti e Michele Foschini, fondatori della casa editrice. E poi ancora dopo festival con party e dj set. Fumettisti, illustratori, musicisti e band accenderanno Cattolica dal 30 marzo al 1 aprile per un festival di fumetti che si ascolta.

"Proponiamo ? sottolinea l'Assessore alla cultura Federico Vaccarini ? un'assoluta novità, che nei luoghi cittadini della cultura, quali il Teatro della Regina e il Centro Culturale Polivalente, metterà al centro gli artisti ed i partecipanti. Saranno tre giorni di spettacoli, incontri e confronti capaci di instaurare ulteriori relazioni all'insegna della musica, dell'arte e dell'illustrazione. La nostra città esprime le proprie potenzialità appieno tutto l'anno, presentando tante e varie iniziative culturali che la rendono viva per l'intera comunità e per i nostri ospiti. Invitiamo tutti a partecipare a questa prima edizione del Regina Fumetti Festival, appuntamento dalle caratteristiche uniche nel contesto italiano e destinato a connotarsi come riferimento d'avanguardia nazionale".

Regina Fumetti Festival è un?iniziativa di Città di Cattolica e Teatro della Regina, con il contributo di Acquasalata e la direzione artistica di Alessandro Baronciani. Una produzione Galleria Disastro. Media partner: Rockit. Si ringrazia: Ferretti Hotels Group e Panico Concerti.

Gli appuntamenti di Regina Fumetti Festival sono gratuiti, ad eccezione degli spettacoli a Teatro di venerdì 31 marzo e sabato1 aprile