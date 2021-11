“Rena” la personale di Mauro Pipani

Dopo l’approdo naturale di “Salis” nelle sale dei Magazzini del Sale di Cervia a cura di Vittoria Coen, il lavoro di Mauro Pipani da sabato 13 novembre ore 18 fino al 13 dicembre 2021, sarà esposto negli spazi della Galleria Augeo Art Space di Rimini, con un testo e la presentazione a cura di Sergio Barducci scrittore e giornalista. Durante il periodo della mostra, sabato 27 novembre alle ore 18 l’artista presenterà il suo libro d’arte “Autoritratto di un luogo” con un testo inedito di Sandro Sproccati, edito da Danilo Montanari Ravenna, in dialogo con Sergio Barducci. ??Attraverso la suggestione poetica di Gaetano Arcangeli, si svelerà ‘Rena‘ che dalla San Giuliano riminese, località vacanziera del poeta, e il ponte di Tiberio ripercorriamo un passaggio ideale che si collega alla Galleria Augeo, situata nel cuore della città. Allo stesso ?modo la “rena” divide il mare dalla terra, come spazio di confine ancora da disegnare e da sognare. In uno spazio neutro, sospeso fra il passato e il futuro, Pipani presenta in galleria una serie di lavori recenti che tracciano i segmenti sabbiosi e perlacei tipici delle marine assolate della riviera dove suoi predecessori con scritti poetici (Moretti, Arcangeli, Pascoli) ne avevano ?raccontato con la scrittura il respiro, luoghi sempre cari e d’ispirazione dell’artista Cesenaticense. ?Le vele cristalline, i sedimenti aurei cristallizzati sulle superfici delle opere portano i segni di questi luoghi e la leggerezza della materia in continua trasmutazione si riflette in opere contemporanee slegate da un contesto provinciale pur mantenendo l’imprinting emozionale ?del “paesaggio” della riviera. Le opere fluttuano in un universo temporale, nella spazialità lasciando intravvedere la luminosità di nuovi paesaggi. ??Orari: dal martedì al sabato mattino 10 - 12 / Pomeriggio 16 - 19 Info: tel. 0541 53720 - info@art-preview.com