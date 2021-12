Riccione, annullati djset e tuffo di Capodanno confermati i concerti

Per questo capodanno Riccione sarà bella a accogliente in cui verranno osservati tutti i provvedimenti del nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Molti gli appuntamenti di queste festività si parte con lo show della neve dalle 17 alle 20 con cadenza ogni ora in viale Ceccarini, dove si trova anche il caratteristico Villaggio di Natale con le casette nel tipico stile delle cabine balneari dove trovare oggetti e prodotti di qualità e, per la notte di Capodanno lo show della neve anche sulla pista di pattinaggio fino a notte inoltrata.

Confermati il concerto di Natale con un numero ridotto di posti alla sala piano terra del Palazzo del Turismo e i concerti del 26 e 29 dicembre nella grande sala Concordia del Palazzo dei congressi con l’obbligo, secondo quanto previsto dalle nuove restrizioni in vista del Natale e Capodanno, della mascherina Ffp2. Annullata la proposta di djset in piazzale Ceccarini e il tuffo di Capodanno per evitare possibili assembramenti.

La mostra fotografica Elliott Erwitt Family a Villa Mussolini osserverà i seguenti orari: 26, 27, 28, 29, 30 dicembre dalle ore 9:30 alle 19:00; 31 dicembre dalle ore 9:30 alle 13:00; 1° gennaio dalle ore 14:30 alle 19:00.

Sui canali social del Comune di Riccione verrà pubblicato oggi un video che parte dalla spiaggia, dalle cabine e dal mare d’inverno con la scritta Riccione sulle dune, gettonatissima per fotografie e selfie da turisti e cittadini, fino a planare in viale Ceccarini con le casette di legno, la pista di pattinaggio e il grande albero illuminato sul ponte di viale Dante.