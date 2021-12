Riccione Christmas Star si arricchisce con 6 ensamble corali e 2 concerti

Riccione Christmas Star si arricchisce di otto appuntamenti speciali con la rassegna Dai Cori al Cuore e le scuole musicali del territorio da domenica 19 dicembre a sabato 22 gennaio 2022.

Sei ensamble corali con i cori cittadini e due concerti, il giorno di Natale con Musicantiere e il 2 gennaio con l’Istituto Musicale di Riccione, si aprono alla città dopo mesi di inattività dovuti alla situazione sanitaria. Con i cori le Chiese, dal centro ai quartieri, diventano spazi e luoghi d’incontro della comunità all’insegna della musica. Con due concerti al Palazzo del Turismo in orario pomeridiano i giovanissimi delle scuole musicali si ripropongono alla città attraverso i loro progetti musicali. Si parte Domenica 19 dicembre con il Concerto dell’Avvento eseguito dal Coro Città di Riccione Women Ensemble alla Chiesa Gesù Redentore - ore 16:00.

Mercoledì 22 dicembre per i Cori al Cuore protagonista sarà il Coro Perla Verde Riccione - Suoni di Natale alle Chiesa Stella Maris - ore 21:00. Sabato 25 dicembre sarà la volta di Cricca di Natale di Giovanni Cricca Musicantiere al Palazzo del Turismo - ore 18:00. Riccione è una fucina di artisti straordinari, tra questi il giovanissimo talento Giovanni Cricca scoperto al “Compleanno di Riccione”. Il musicista e cantautore reduce dalle selezioni di Area Sanremo torna al Palazzo del Turismo per uno show case intimo e inedito nel giorno di Natale. Domenica 2 gennaio al via il Concerto di Capodanno con Rebecca Vannucci dell’Istituto Musicale di Riccione al Palazzo del Turismo -ore 17:00. Mercoledì 5 gennaio per la rassegna Dai Cori al Cuore, Le Allegre Note si esibiranno con L’Adriatico canta l’Appennino alla Chiesa Mater Admirabilis – ore 16:00. Domenica 9 gennaio con dai Cori al Cuore il Coro Satibì Singers con Glorify the Lord si esibirà alla Chiesa Mater Admirabilis - ore 17:00. Sabato 15 gennaio Dai Cori al Cuore andrà in scena il Corpo Bandistico di Mondaino e il Coro Lirico Perla Verde con Incontri musicali – Concerto per coro e orchestra di fiati alla Chiesa San Martino- ore 21:00. Sabato 22 gennaio Dai Cori al Cuore, Coro Stella Alpina con ‘E passerà su di noi l’ultima stella’ alla Chiesa San Lorenzo in Strada ore 18:00. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’accesso è consentito con Green Pass rafforzato e dispositivo di protezione individuale. Info e approfondimenti: www.riccione.it



