Riccione Paese torna alle origini della marineria locale con il Borgo dei Pescatori-Il sapore del Mare che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 giugno. Due giorni in cui Corso Fratelli Cervi si trasforma in un grande “set” del gusto e dei ricordi. Un evento inserito a pieno titolo nel progetto de Il Borgo Antico a cura del Comitato Riccione Paese e Promo D.

L’idea accarezzata da Il Borgo Antico - nell’ultimo weekend di aprile Riccione Paese ha accolto la terza edizione di “Io, tu e le Rosole” - punta a far rivivere l’atmosfera, i riti e i ritmi nella quotidianità di una Riccione tipicamente marinara e borghigiana. Paese che nei decenni, tanti gli ospiti illustri a far da ambasciatori nel mondo, si è via via trasformato in grande città; fino ad assurgere a centro balneare e brand apprezzato in tutt’Europa. Il Borgo dei Pescatori - Il Sapore del Mare vede allestimenti in sintonia con l’epoca rappresentata. E non mancheranno le imbarcazioni e gli strumenti di lavoro che hanno contraddistinto lo sviluppo della marineria locale e della diportistica: dalle immagini del duro lavoro svolto dai pescatori, alle gigantografie che raccontano momenti di fatica vissuta, gioia e dolore o semplice convivialità, alle testimonianze - i tradizionali mosconi - della nuova vita di spiaggia quali simboli riconoscibili ovunque.

Questo il programma della prima edizione 2022, organizzata in occasione del Centenario di Riccione.

Sabato 4 giugno dalle ore 19 e domenica 5 dalle ore 12, apertura delle casette del pesce.

Piazzetta Parri: gradella e brodetto con Daniele e Donatella de La Piada de Paes - Baccalà, grigliata mista, brodetto

Corso Fratelli Cervi: Giovanni con la frittura - Fritto e spiedini

Piazza Matteotti: Kiosquito 46, piada e sardoncini marinati; polenta al sugo di vongole

Sabato 4 giugno dalle ore 19 e domenica 5 giugno dalle ore 12, mercato contadino lungo Corso Fratelli Cervi.

Sabato 4 giugno in Corso Fratelli Cervi, dalle ore 17 Il pescatore che rammenda le reti; dalle ore 19 Riviera guitar, trio di chitarristi originari della riviera romagnola con un ampio repertorio musicale, e Franck e Donatella, musica Anni 60/70/80; Piazza Matteotti, ore 20.30 La pesca delle vongole. La storia delle vongolare - professor Carlo Volpe, storico e ricercatore; Piazza Matteotti, ore 21, Il giovane pescatore. Proiezione di filmati e immagini a cura di Gianmaria Castelluccia; ore 21.30

Identità di spiaggia per Riccione, quale patrimonio immateriale dell’Umanità. Progetto per la candidatura Unesco. Intervengono: Diego Casadei, presidente dell’associazione per la candidatura Unesco; professor Guido Candela, economista.

Domenica 5 giugno, Piazza Matteotti, dalle ore 17

Luigi Del Bianco - Radio Sabbia, dj set dal vivo. Un viaggio nella musica più conosciuta e ballata degli Anni 60/70 e 70/80; Piazzetta Parri, dalle ore 19, Charlie Rock, dj set con la migliore musica Anni 60/70/80; Piazza Matteotti, dalle ore 20.30, la storia della cantieristica riccionese: il cutter, dal derivone romagnolo alla Marinella - professor Carlo Volpe, storico e ricercatore