Rimini Classica chiude i concerti con “Il Bacio”

Martedì 7 settembre alle ore 19:00 nella Terrazza del Castello di Albereto, per Rimini Classica appuntamento con il settimo e ultimo evento dei Concerti al Tramonto "Il Bacio", in collaborazione con il ristorante omonimo. Protagonisti saranno il Trio Schumann, composto dal Flauto di Matteo Salerno, dalla viola di Aldo Maria Zangheri e dall'arpa di Monica Micheli e Marina Massironi che, partendo dal bacio più celebre di Paolo e Francesca del Canto V dell'Inferno Dantesco, reciterà su poesie e testi fra gli altri di Neruda, Bergerac, Marinetti e due testi originali scritti per l'occasione da Lia Celi, sempre dedicati al Bacio.

Accompagnata dal Tramonto goduto da una magnifica posizione privilegiata verso la Riviera e San Marino e coadiuvata dalla proiezione di immagini di celebri baci dell'Arte e della fotografia, la serata ci condurrà dentro sonorità ed atmosfere affascinanti, ironiche e seducenti. Biglietti non numerati euro 12,00, ragazzi fino a 14 anni euro 8,00, ancora disponibili anche la sera stessa al botteghino a partire dalle 18.30. Prevendita abituale circuito Liveticket. Info riminiclassica@gmail.com