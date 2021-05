Un'estate musicale da sogno con Fabrizio Bosso, Sergio Casabianca, Fabio Concato, Platinette e tanti altri artisti

Dopo lo stop invernale Rimini Classica torna con un programma estivo ricco di eventi: 25 appuntamenti, in 11 location diverse, oltre alle consolidate rassegne come i Concerti all'Alba in spiaggia, i Concerti d'Estate con il contribuito del Comune di Montescudo – Monte Colombo e i Concerti al Tramonto nella suggestiva Terrazza del Castello di Albereto, in collaborazione con il Ristorante Castello. Accanto a queste saranno lanciate nuove Rassegne come i concerti "Al Chiaro di Luna" a Riminiterme e i concerti presso la nuova arena del Parco degli Artisti, in collaborazione con il Comune di Rimini e l'Associazione Sorrido Libero.

Fra i protagonisti dell'estate, ritroviamo alcuni degli artisti che hanno avuto più successo in questi anni come Fabrizio Bosso (in concerto ad Albereto il 15 giugno al tramonto), Sergio Casabianca, il Quartetto Eos nel nuovo concerto Just a Fantasy, Cristina Di Pietro e Filippo Graziani. "Accanto ad essi- racconta Aldo Maria Zangheri, direttore artistico di Rimini Classica- questa estate avremo ospiti che ci rendono molto orgogliosi. Al Parco degli Artisti, che verrà inaugurato il 5 giugno con il Concerto di Sergio Casabianca e le Gocce assieme a vari ospiti, il calendario allestito assieme a Sorrido Libero prevede domenica 6 giugno Fabio Concato e la sua band. Il 12 giugno, in collaborazione con l'Associazione Culturale Interno4, i Rangzen accompagnati dall'Orchestra Sinfonica Rimini Classica e dal Coro Note in Crescendo di Riccione, proporranno il loro concerto Let it be dedicato ai Beatles. Poi il 9 luglio Platinette, con la Big Band di Dino Gnassi e il Quartetto Eos, proporrà il suo spettacolo Donne che incantano. Per la Rassegna Al Chiaro di Luna a Riminiterme saranno tre gli spettacoli: il debutto sarà il 24 giugno con uno spettacolo molto affascinante dedicato al "Bacio" in tutte le sue accezioni, con Marina Massironi, il trio Schumann e con la partecipazione dell'autrice riminese Lia Celi. Il 24 luglio sarà la volta del concerto Una Voce poco fa, da Rossini ai Beatles con i solisti dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini, mentre la chiusura sarà affidata al celebre pianista e compositore Remo Anzovino il 22 agosto, nel suo concerto per piano solo. Altri eventi da segnalare sono il debutto l'8 luglio ad Albereto di un nuovo spettacolo dedicato a Elton John e Amy Winehouse con Marco Giorgi e Darma protagonisti e le 4 Stagioni di Vivaldi il 19 giugno alla Chiesa della Pace di Trarivi, con Maurizio Sciarretta che diventeranno 8 con le incursioni jazz di Cesare Carretta nell'emozionante scenario della Chiesa della Pace di Montescudo." Insomma sarà davvero un'estate da sogno, con tutte le facce della Musica. Tutte le info sulla pagina Facebook Rimini Classica e scrivendo mail a riminiclassica@gmail.com