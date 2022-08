Per Rimini Classica, il quartetto EoS porta la musica rock all’Arena Francesca da Rimini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Giovedì 11 agosto alle ore 21:30 nella rinnovata Arena Francesca da Rimini, dietro a Castel Sismondo, il gruppo Sgr in collaborazione con Rimini Classica ospita il Quartetto EoS nel concerto "Da Bach ai Led Zeppelin" .

Il Quartetto Eos propone un concerto dal titolo quanto mai insolito che lascia intendere fin da subito che si tratta di una sorta di divertimento, di un gioco in cui strumenti classici come il violino, il flauto, la viola ed il violoncello interpretano i classici del rock degli ultimi anni.

Lo spettacolo inizia in maniera piuttosto abbottonata, quasi per ingraziarsi gli Dei della musica classica, con alcune rivisitazioni di capisaldi del repertorio tra cui la celebre Aria sulla quarta corda di J.S.Bach. Improvvisamente tutto prende un’altra piega e ci si trova ad ascoltare tanghi e milonghe di Piazzolla e celebri colonne sonore di Morricone e John Williams.

L'ultima parte del concerto è la più sorprendente con grandi classici del rock arrangiati per il il quartetto Eos come Bohemian Rapsody dei Queen, Creep dei Radiohead e Roxanne di Sting; il tutto si concluderà con le intramontabili Kashmir e Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.