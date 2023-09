Appuntamento al Porto tra “ringraziamenti”, degustazioni, musica e l’attesa Pesca alla Tratta

Domenica 17 settembre, Piazzale Boscovich ospiterà un evento che vuole essere un'occasione di ringraziamento per l'intero territorio, per tutti gli operatori del settore e tutti coloro che hanno contribuito al grande successo della stagione estiva che ancora nel mese di settembre rallegra e anima turisti e cittadini stessi.

“Rimini in Festa Ringrazia” è una manifestazione totalmente gratuita, nata da un’idea del Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi e organizzata dagli operatori turistici riminesi: è una festa di ringraziamento per la fortuna di vivere in un territorio tanto accogliente, di condividere assieme la cultura dell’ospitalità e per la fortuna di avere collaboratori che hanno sposato lo spirito turistico romagnolo del sorriso.

L’idea – una novità assoluta – ha riscontrato da subito una grande partecipazione da parte di tutte le categorie economiche di Rimini, le associazioni, le cooperative e le entità del territorio.

L’evento avrà inizio a partire dalle ore 17:00 con lo spettacolo dell’antica tradizione della Pesca alla Tratta, sulla spiaggia libera di fianco al Porto, con la partecipazione del Vescovo Nicolò e delle autorità, organizzata grazie all’associazione “Rimini per Tutti”. A seguire, dalle ore 19: 00 la manifestazions proseguirà sotto la ruota panoramica, con degustazioni gratuite delle eccellenze ittiche ed enogastronomiche di Romagna, come: vongole, piada, crostini, sardoni, bevande e vino dei colli riminesi. Ad accompagnare l'atmosfera festosa di questa giornata sarà la musica di “Musicadesnuda - Acoustic sound”. A conclusione della giornata, il saluto del Vescovo Nicolò.