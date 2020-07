Al Podere dell'Angelo musica, tramonti e teatro

Dopo l’esordio del mese scorso, torna anche a luglio al Podere dell’Angelo la rassegna di eventi “Tra…Monti”, organizzata da Sorridolibero in collaborazione con Rimini Classica. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del palinsesto culturale estivo promosso dal Comune di Rimini. L’associazione culturale capitanata da Sergio Casabianca propone quattro serate in cui si alterneranno musica e teatro.

Si inizierà giovedì 23 luglio con Braschi & Daniele Maggioli, feat. Marco Mantovani, con un repertorio anche di inediti, tra cantautorato e divagazioni elettroniche (biglietto 5 €). A seguire, venerdì 24 si esibiranno Sergio Casabianca e le Gocce, proponendo il nuovo disco “Chi sono io” e il concerto SorridoRock, che prevederà anche un omaggio a Ivan Graziani, Vasco Rossi, Ligabue e una conclusione a ritmo di blues, sulle musiche dei Blues Brothers (biglietto 13 €). Casabianca sarà presente anche sabato 25, insieme all’attore Marco Moretti, con lo spettacolo teatrale “Improvvisamente”, il cui filo conduttore sarà proprio la capacità dei due attori di improvvisare con il pubblico, con l’ironia che da sempre contraddistingue i loro scambi (biglietto 12 €).

Chiude la rassegna Rimini Classica, con il Quartetto EoS che propone lo spettacolo “Piazzolla y el Tango”, dedicato ad Astor Piazzolla e che vedrà anche la presenza sul palco dei ballerini argentini Anibal Castro e Sofia Victoria (biglietto 12 €).

Parte degli incassi sarà devoluto alle iniziative benefiche sostenute da Sergio Casabianca. Gli eventi si svolgeranno al Podere dell’Angelo.

Prenotazioni, anche via watshapp, presso Eni Station di Gori Ercole, tel. 3351207464 (ore 08.00 – 19.00), mail: ercolegori@gmail.com. Per chi vuole, possibilità di prendere un aperitivo sul posto (non incluso nel prezzo del biglietto) con un catering appositamente organizzato.