Ripartono i laboratori serali al Museo con "Le Avventure degli Argonauti’

Con “Le Avventure degli Argonauti” il 7 luglio riprendono i laboratori serali al Museo del Territorio. Dopo la pausa forzata della scorsa estate, quest'anno tutti i mercoledì sera di luglio e agosto dalle 21.00 si terranno 8 laboratori ispirati alle avventure degli Argonauti e alle gesta dei mitici eroi imbarcati sulla nave Argo. Un viaggio affascinante che condurrà i bambini della fascia d'età 6 – 11 nella ricostruzione di episodi e avventure della mitologia greca. Il 7 luglio è in programma la realizzazione di una nave greca. Al termine del laboratorio ogni bambino porterà a casa il suo modellino di nave. Nell'appuntamento successivo i bimbi si cimenteranno in un mosaico ispirato alla lira di Orfeo. Ogni attività serale sarà caratterizzata dall’apprendimento in modo giocoso e divertente di tematiche e protagonisti della storia sempre ispirati all'antica Grecia. I piccoli partecipanti, a conclusione di ogni laboratorio, terranno per sé il risultato del loro “lavoro” condotto assieme ai compagni e agli operatori del Museo.

E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti per laboratorio. Quest'anno le attività si svolgeranno all'aperto nel giardino con gazebo del Centro della Pesa – Museo del Territorio. Si ispirerà alle avventure degli argonauti anche lo spettacolo teatrale di Silvio Castiglioni che, con il musicista di ricerca Gianmaria Gamberini, interpreterà “Medea” il 4 agosto alle ore 21.00 nell'Arena Riccione. Per partecipare ai laboratori è previsto il pagamento di un biglietto di € 5.00.

Per le iscrizioni: 0541/600113 oppure museo@comune.riccione.rn.it

Le date:

07 luglio "Giasone e la nave Argo"

14 luglio "Orfeo e la sua lira"

21 luglio "Ercole e il leone di Nemea"

28 luglio "Facce da elmo"

04 agosto "Nel labirinto con Teseo"

11 agosto "Un drago a guardia del Vello d'oro"

18 agosto "I serpenti di Medusa"

25 agosto "Trama, ordito e oro”