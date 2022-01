Riprende la rassegna “A Corte ragazzi!” con il viaggio della Tartaruga Piepesante e il Carnevale degli animali

Riprende la rassegna “A Corte ragazzi!” al Teatro CorTe Coriano con due appuntamenti nel mese di febbraio.

Il primo appuntamento dedicato ai bambini dai 3 anni in su è domenica 13 febbraio 2022 ore 16:30 con “Il viaggio di Tartaruga Piepesante” della Compagnia Fratelli di Taglia.

Una placida e ostinata tartaruga dovrà intraprendere un lungo viaggio per partecipare alle nozze del suo amico Leone. Durante questo viaggio farà tanti incontri molto curiosi e divertenti con altri amici animali tutti convinti che la nostra piccola amica non arriverà mai in tempo per le nozze a causa della sua lentezza. Ma la nostra Tartaruga Tranquilla ce la farà, godendosi il viaggio stesso, anche se poi all'arrivo potrebbero trovarsi delle sorprese!

Domenica 20 febbraio 2022 ore 16:30, la Compagnia Teatro dei colori porta in scena “Carnaval…Il carnevale degli animali”