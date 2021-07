Ritorna l'appuntamento con "Storia e Storie in spiaggia"

Per la settima estate consecutiva, a grande richiesta, la Biblioteca comunale e il Museo del Territorio di Riccione ritornano in spiaggia con tante bellissime letture animate. Due appuntamenti settimanali, in altrettanti stabilimenti balneari, ogni martedì mattina e giovedì pomeriggio a partire da martedì 6 luglio: ha così inizio il tour estivo “Storia e Storie in spiaggia”, direttamente in riva al mare.

Le letture animate si rivolgono a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni. La rassegna, che ha ottenuto una “menzione speciale” e un premio dalla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2020”, si propone di diffondere l’amore per la lettura e l’ascolto anche nei mesi estivi, e decide di farlo proprio là dove si consuma il rito della vacanza per eccellenza: in riva al mare e sotto l’ombrellone.Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti, e si svolgeranno con il rispetto di tutte le precauzioni anti-Covid-19: contingentamento e distanziamento dei posti (fino al raggiungimento della capienza fissata per ciascun bagno ospitante); pulizia e sanificazione delle sedute; uso di gel disinfettanti per le mani ecc. Il calendario degli appuntamenti è stato definito, come ogni anno, in collaborazione con le cooperative bagnini e le associazioni di categoria. Un grazie infine ai bagni ospitanti per la cooperazione negli allestimenti e nella conduzione degli incontri.

Appuntamenti

Ogni martedì dalle 10 alle 12: 6 luglio al Bagno 53; 13 luglio al Bagno 124; 20 luglio al Bagno 20; 27 luglio al Bagno 42; 3 agosto al Bagno 147; 10 agosto al Bagno 109; 17 agosto al Bagno 27; 24 agosto al Bagno 96

Ogni giovedì dalle 17.30 alle 18.30: 8 luglio al Bagno 108; 15 luglio al Bagno 18; 29 luglio al Bagni 130; 5 agosto al Bagno 99; 12 agosto al Bagno 32; 19 agosto al Bagno 55; 26 agosto al Bagno 104