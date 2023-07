La Rocca Malatestiana si tinge di “rosa”, tra picnic e spettacoli per adulti e piccini

Venerdì 7 luglio a partire dalle ore 19:00 la Rocca Malatestiana di Verucchio si tinge di rosa ed è pronta ad accogliere i visitatori per la Notte Rosa.

Nella magica atmosfera del borgo di Verucchio, la Rocca offre la possibilità di gustare un delizioso picnic dal Balcone del Sasso e dalle ore 21:30 lo spettacolo teatrale gratuito “A.A.A. Lavoro cercasi Princess edition” del trio Musedi’, uno show ballato e cantato, arricchito da musiche Disney e non solo, per coinvolgere bambini e adulti. Lo spettacolo inedito di queste tre performer è divertente ed emozionante per tutti i "piccoli" spettatori, al tempo stesso ideale per trasmettere valori e insegnamenti trattando temi quali inquinamento, lealtà d'animo, amicizia e sincerità.

Dalle ore 19:00 alle 21:00, inoltre, è possibile gustare uno dei 4 cestini picnic proposti comodamente sul prato o al tavolino.

A scelta quattro possibili menù (focacce e torte realizzate con farina biologica e a basso contenuto glutinico):