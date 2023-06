"Romagna mia" porta in tavola solidarietà e specialità gastronomiche locali, a sostegno delle popolazioni alluvionate

Prezzo non disponibile

L'Osteria della Pro loco di Santarcangelo ed Aceto Rosso (gli specialisti dei cappelletti), nelle giornate di venerdì 9 sabato 10 e domenica 11 giugno "prenderanno per la gola" Piazzale Francolini portando in tavola una proposta culianria alquanto singolare, all'insegna della solidarietà e condivisione. "Romagna mia", infatti vuole essere un "appetitoso" pretesto per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni alluvionate.

Collaborazione e sostegno reciproco sono gli ingredienti speciali che arricchiranno i piatti della tradizione Romagnola cucinati dalle sapienti mani delle "Zdore" Santarcangiolesi.

Le serate in programma, sono un occasione per stare insieme, degustare, ottime pietanze, fare un brindisi di solidarietà e contribuire, anche con una piccola donazione, a sostenere chi ha subito danni dall'alluvione.

La tavola, intesa come mezzo di condivisione e amicizia è in programma in Piazzale Francolini a Santarcangelo di Romagna nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 giugno dalle ore 19:30, mentre domenica 11 giugno a partire dalle ore 12.00.

Per l'occasione, il cantastorie Nevio Balducci allieterà i presenti con le sue barzellette.

L' intero ricavato sarà devoluto per finanziare progetti a supporto di chi ha subito danni alla propria abitazione o utili alla ripartenza, su indicazione delle amministrazioni locali o dei referenti incaricati a gestire l'emergenza alluvione.