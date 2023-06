Con #Romagnawow, le star dei social si danno appuntamento in Piazza

Cricca e Aaron, Niveo e Rita, Sofia Brixel e Riccardo Aldighieri. Questi, i nomi attesi a Cattolica in piazza Primo Maggio nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno, in occasione della prima tappa della rassegna #Romagnawow. Un format, ideato da Andrea Prada, che attraverserà tutta la riviera che si rivolge alle nuove generazioni. Le star dei social saranno presenti per coinvolgere cittadini e turisti. Una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie e ai giovanissimi che potranno divertirsi, incontrare i propri idoli, diventare protagonisti alle selfie station, vivere il mondo "social" in modo "reale".

Si parte sabato 10 giugno, alle ore 21:30, con Cricca e Aaron: i due cantanti protagonisti dell'ultima edizione del programma Amici interpreteranno le loro hit e si "confideranno" ai fan in un live show insieme a Niveo e Rita. La serata si arricchirà anche della presenza dei content creator Sofia Brixel e Riccardo Aldighieri.

Domenica 11 giugno (ore 21:30), invece, i protagonisti saranno i DinsiemE, la coppia youtuber amatissima dai bambini. I DinsiemE, impegnati nel tour di presentazione del loro film al cinema "Il Viaggio Leggendario", sono attesissimi nella Regina dell'Adriatico con il loro show ed il meet&greet per incontrare tutti i fan. Entrambe le serate sono ad ingresso gratuito.

"In questo periodo stiamo girando l'Italia per promuovere la rassegna #romagnawow" spiega il direttore artistico Andrea Prada "con un grandissimo riscontro. Siamo felicissimi dell'entusiasmo che stiamo raccogliendo, ci aspettiamo tantissime famiglie ai prossimi eventi".

"La rassegna #Romagnawow - sottolinea il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - è un progetto di rete attrattivo, che si rivolge al target delle famiglie e sul quale abbiamo ritenuto opportuno continuare a puntare, anche sulla scorta dell'ottimo riscontro dello scorso anno. Musica ed intrattenimento per i più piccoli alla base di una visione di sistema territoriale, patrocinata da VisitRomagna, e che vede Cattolica protagonista insieme a Cervia, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina e Rimini. Il periodo scelto non è casuale e coincide con la fine dell'anno scolastico anche per dare la possibilità a genitori o nonni di regalare un weekend ai figli o nipotini. Inoltre la caratura degli ospiti, protagonisti sulle tv nazionali ed al cinema, consente anche alle nostre attività di proporre soluzioni di incoming turistico particolarmente attrattive. L'invito, quindi, è quello di incontrarci in questo fine settimana a Cattolica e renderla protagonista su social e nella nostra piazza reale, la piazza I° Maggio, che per l’occasione si veste a festa trasformandosi in un grande villaggio dedicato all’intrattenimento con postazioni selfie, gonfiabili giganti, scritte, fumetti e divertenti attività per tutta la famiglia".