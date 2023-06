La Sagra degli artigiani, antiquari e collezionisti si arricchisce con l'iniziativa di "book crossing"

Prezzo non disponibile

Proseguono nella serata di martedì 13 giugno gli appuntamenti della stagione estiva con le bancarelle dell'ormai storica “Sagra degli artigiani, antiquari e collezionisti”.

A partire dalle 19:00, infatti, piazza Pascoli a Viserba sarà animata dagli ambulanti che proporranno le loro creazioni a curiosi ed appassionati.

Per l'occasione, sarà aperta anche la casetta che ospita il book crossing, l'iniziativa fortemente voluta dal Comitato turistico, che ha accolto i suggerimenti di alcuni cittadini amanti della lettura. La formula dello scambio di libri "porti uno, prendi uno", infatti, nell'esperienza viserbese ha qualcosa in più di quella delle piccole casette sparse in diversi punti della città.

"Qui ci si incontra e si socializza, - spiegano i referenti del book crossing - scambiandosi anche le opinioni sui libri già letti e scambiati. Nei quasi due anni della nostra storia abbiamo raccolto tantissime opinioni positive, anche attraverso la pagina Facebook 'Libri sul lungomare'. E' bello vedere persone anziane, ma anche ragazzi e bambini, che tornano periodicamente a visitare la casetta con la speranza che qualcun altro abbia portato nuovi libri".

La casetta del book crossing durante la stagione estiva resterà aperta in concomitanza con gli eventi del Comitato turistico.