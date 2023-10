Prosegue l’appuntamento goloso con la Sagra della Castagna di Montefiore Conca

Prosegue l'appuntamento di Montefiore Conca con la Sagra della Castagna, il frutto autunnale per antonomasia. La ghiotta manifestazione, organizzato dalla Pro Loco cittadina con il patrocinio del Comune, torna per tutte le domeniche di ottobre (rispettivamente, 22 e 29 ottobre) con pettacoli, punti ristoro, mercatino di prodotti enogastronomici, castagne, giochi in piazza e musica folcloristica con orchestra. A farla da padrona saranno le caldarroste, bollite e innaffiate da ottimo Sangiovese con il contorno del variopinto paesaggio autunnale e dei splendidi scorci naturali che l'entroterra della Valconca è in grado di regalare.

Divertimento assicurato con il ricco programma che animerà la giornata di domenica 22 ottobre. Il centro di Montefiore Conca risuonerà con il ritmo incontenibile dei Birri Medi. Dalle ore 15:30 e fino alle 19:30 nell’Arena Raciti prove gratuite di tiro con l’arco moderno a cura dell’Asd Arcieri Apollo Montefiore Conca. Dalle 14 alle 20 Malatempora Aps propone, negli spazi del quadrivio Malatemporalab, “A fior di pelle - A Fleur de Peau”, un’esperienza fotografica di Giulia Ricci e Marie Dubreil. I visitatori potranno avventurarsi nella scoperta della Rocca malatestiana insieme al “Giullare di Corte”: visite guidate alle ore 15:00 e alle 17:00 (informazioni 3494449144). Dalle 14 alle 19 sotto le mura della Rocca un viaggio nella storia con il “Museo della Linea Gotica” a cura di Gianluca Alessandrini. La Chiesa parrocchiale di San Paolo organizza una pesca di beneficenza e visite guidate. Nella mattinata di domenica Malatempora propone un’attività all’aria aperta: “A spasso nei boschi di Montefiore”, una camminata adatta a tutti con raccolta di castagne, sosta alla Big Bench #310 e poi ristoro alla Sagra della Castagna (posti limitati, prenotazione obbligatoria - gratis per bambini fino ai 10 anni). Ritrovo alle ore 9:00 in via Forca.

Per i più piccoli, da non perdere il "mercatino del giocattolo": ogni bambino potrà portare giocattoli, vestiti, libri, accessori, allestire uno stand venderli o scambiarli con tutti i bambini presenti. La partecipazione è libera.