Sagra Della Castagna tra caldarroste, mercatini, stand gastronomici e spettacoli

A Montefiore Conca il mese di ottobre è il mese della 57esima Sagra della Castagna. Un appuntamento immancabile del borgo malatestiano tanto che dal 1964 ogni anno richiama i golosi di tutta la provincia e non solo. Il 10,17,24 e 31 ottobre 2021, gli amanti dei sapori d’autunno troveranno nel borgo malatestiano un ricco mercato di prodotti agro-alimentari e stand gastronomici, mentre per chi è a caccia di oggetti curiosi e originali sarà allestita un selezionata esposizione di artigianato artistico. Per i più golosi ci saranno caldarroste, bollite e innaffiate da ottimo Sangiovese, mentre per più piccoli ci saranno punti di attrazione con giochi e intrattenimenti e come in ogni festa che si rispetti non può mancare la musica.

Dalle 11.30 le vie del paese si animeranno con gli stand gastronomici della locale Pro Loco che saranno imbanditi con prodotti tipici e le prelibatezze gastronomiche della Valconca. Quest'anno l'evento si svolgerà nel rispetto rigoroso delle normative anti – Covid con obbligo per tutti i partecipanti di indossare la mascherina e una perfetta osserva del distanziamento.