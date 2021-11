Sagra dell’oliva con pranzo e camminata

Era il 3 novembre del 1968: un gruppo di cittadini di Serbadone, frazione di Montefiore Conca, decise di scendere in campo e di rimboccarsi le maniche per celebrare la 'regina' dei prodotti tipici del territorio. Nacque così la Sagra dell'Oliva. Quest'anno la tradizione si rinnova, con l'obiettivo di valorizzare il repertorio folkloristico montefiorese e il patrimonio agroalimentare locale. L'olio d'oliva, oro giallo della Valconca, sarà protagonista in tavola domenica 14 novembre a Serbadone. L'evento, promosso da Comune di Montefiore Conca e Coldiretti con il contributo di Banca Popolare Valconca, farà felici tutti i buongustai con degustazioni di olio, esposizione e vendita di prodotti locali, il mercato agroalimentare e quello degli hobbisti, stand gastronomici. Partenza alle 9.30 con la “camminata a 6 zampe”, una piacevole escursione in compagnia di 'Fido' e di un esperto educatore cinofilo (ritrovo nel parcheggio della Dolciaria Rovelli). Alle 11 apertura degli stand, il saluto del sindaco Filippo Sica e la conferenza dedicata all'olio extravergine d'oliva, a cui prenderanno parte il presidente provinciale di Coldiretti Guido Cardelli, il vice direttore Giorgio Ricci e i relatori Stefano Cerni e Simeone Piccari Ricci. Alle 12 sarà la volta del percorso di degustazione “Esperienze di gusto”, mentre alle 12.30 verrà inaugurato L'angolo dei Ricordi. Alle 13 tutti attorno alla tavola per il “pranzo della tradizione”: le aziende agricole montefioresi Marcucci e Il Buon Pastore, in collaborazione con la cantina Franco Galli, conquisteranno il palato dei commensali con un viaggio alla scoperta dei sapori di una volta a base di prodotti a km0. Alle 14 spazio ai giocatori più esperti si daranno battaglia in un torneo di briscola, mentre alle 14.30 il folk romagnolo della Claudio Cavalli band trasformerà la frazione di Serbadone in una grande balera a cielo aperto.