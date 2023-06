Gli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala omaggiano in musica al direttore d'orchestra Angelo Mariani

Nel 150esimo anniversario della morte, la Sagra Musicale Malatestiana rende omaggio al grande direttore d’orchestra Angelo Mariani con un concerto nel teatro che porta il suo nome, il piccolo preziosissimo gioiello di Sant’Agata Feltria, e offrendo ancora una volta una vetrina di prestigio per i giovani talenti. L’appuntamento, mercoledì 14 giugno (ore 21:00) quando sul palcoscenico del teatro nel cuore della Valmarecchia saliranno gli allievi dell'Accademia Teatro alla Scala: i soprani Greta Doveri e Fan Zhou, il tenore Andrea Tanzillo, il basso Huanhong Livio Li accompagnati al pianoforte da Michele D'Elia. In programma musiche di Verdi, Listz/Wagner (da Tannhäuser O du mein holder Abendstern), Gounod, Mayerbeer, Donizetti, Rossini.

Un modo per rievocare i primi passi del Maestro Mariani, ravennate, che nel 1841 fu chiamato a Sant’Agata Feltria dall’Accademia Filarmonica per dirigere i giovani filarmonici. Un incarico che segnò l’inizio della carriera di uno dei più importanti direttori d’orchestra italiani di tutti i tempi e che dopo pochi anni lo portò a varcare le scene dei più rinomati teatri italiani ed europei. È a Mariani che in qualche modo si deve l’affermazione della figura del direttore d’orchestra così come oggi lo intendiamo.

L’Accademia Teatro alla Scala rappresenta un polo formativo unico nel panorama europeo ed extraeuropeo perché legata a uno dei teatri lirici più famosi del mondo e grazie a un’offerta didattica che abbraccia pressoché tutte le professioni che ruotano intorno allo spettacolo dal vivo.Fra i fiori all’occhiello nella proposta didattica della Scuola scaligera si annoverano l’Orchestra e l’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici, creata nel 1946 per volontà dell’allora sovrintendente del Teatro alla Scala Antonio Ghiringhelli e di Arturo Toscanini. Una Scuola che ha forgiato grandi voci, tornata a nuova vita nel 1997 come Accademia di perfezionamento per cantanti lirici grazie a Carlo Fontana e a Riccardo Muti.