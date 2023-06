“Amorosi affetti”: un concerto e una mostra per scoprire musica e storia del riminese Mario Bianchelli

Tornano a risuonare alla corte della Biblioteca Gambalunga di Rimini le note di Mario Bianchelli (1660-1730) a cui è dedicato il primo appuntamento della rassegna di musica antica promossa dalla 74esima Sagra Musicale Malatestiana.

Domenica 2 luglio a partire dalle ore 21:30 il gruppo ArsEmble sarà protagonista di una serata dal titolo “Amorosi affetti”, una ricognizione delle cantate da camera composte da Mario Bianchelli - autore originario di una nobile e facoltosa famiglia riminese di cui la Biblioteca Gambalunga conserva una preziosa partitura manoscritta del XVII secolo.

Le voci del soprano Santa Tomasello e del contralto Marcella Ventura, i violini di Gilberto Ceranto e Alex Callegati, la chitarra barocca di Ettore Marchi, il violoncello di Antonello Manzo e il clavicembalo di Maria Elena Ceccarelli daranno quindi vita a queste composizioni, frutto della cultura musicale di un ‘patrizio’ riminese di cui oggi si riscopre l’eredità. La concertazione e la direzione del gruppo è stata affidata in questa occasione a Roberto Cascio.

All’esecuzione di queste "cantate", si aggiunge una mostra documentaria che consentirà di conoscere meglio la figura di Mario Bianchelli attraverso il percorso espositivo curato dalla professoressa Annarosa Vannoni nella Sala del Settecento del Biblioteca. La mostra sarà inaugurata sabato 1° luglio alle ore 12:00 e sarà liberamente visitabile negli orari di apertura della Biblioteca. Nei giorni 5, 8, e 12 luglio alle ore 12:00 sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite a cura della curatrice professoressa Annarosa Vannoni con prenotazione telefonica obbligatoria.

Fondato nel 2018 da Maria Elena Ceccarelli, il gruppo ArsEmble nasce con l’intento di riproporre al pubblico la musica del XVI-XVIII secolo poco eseguita o inedita, ma senza tralasciare partiture di grandi autori. Consapevoli che la performance musicale, per essere un’esperienza culturale propriamente detta, deve essere realizzata in relazione alla funzione storica ricoperta in passato, i componenti dell’ensemble si prefiggono l’intento di affiancare il momento esecutivo all’attività di ricerca attraverso la riscoperta di importanti fonti senza dimenticare gli aspetti più specialistici della prassi esecutiva. Grazie anche alla collaborazione di storici della musica e di musicisti di comprovata esperienza, il gruppo conduce ricerche organiche sul patrimonio delle tradizioni musicali in particolare legate all’Emilia Romagna. Ha un organico variabile in base ai programmi che deve affrontare e si avvale di cantanti e strumentisti che utilizzano strumenti originali o copie filologicamente corrette.

Il concerto nella corte seicentesca della biblioteca (Via Gambalunga, 27) sarà preceduto dalla presentazione del cd musicale Arie e cantate, musiche di Mario Bianchelli (1660-1730).

Ingresso unico al concerto: 5,00€