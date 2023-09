Appuntamento “in giallo” con la tradizione: torna a Perticara la “Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco”

La cittadina di Perticara, in trepidante fermento "si veste a festa" pronta per accogliere buongustai e cuoriosi, per la 35esima edizione della “Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco”.

A partire da domenica 10 e fino a domenica 1 ottobre, l'antico borgo situato alle pendici del Monte Aquilone porterà in tavola con il sorriso, il calore e l’ospitalità che la contraddistinguono, il cosiddetto "oro giallo" per quattro domeniche (10, 17, 24 settembre e 1 ottobre) all'insegna della tradizione e da leccarsi i baffi. Non mancherà la polenta condita con il ragù di salsiccia, di cinghiale o con i funghi; ad arricchire l'offerta gastronomica, anche piadine, patatine fritte, trippa, cotiche con i fagioli, stufato di cinghiale e tante altre specialità della tradizione locale, "innaffiate" con il robusto Sangiovese D.O.C.

La scorsa edizione ha visto consumare oltre 8 quintali di farina di polenta suddivisa in 7.000 porzioni.

Durante le giornate di manifestazione, non mancheranno le bancarelle con prodotti del sottobosco (melograne, giuggiole, funghi etc.), e il mercatino dell’artigianato, animazioni e l’area giochi con spettacoli e laboratori per i bambini.



L'edizione 2023 porta con sè anche una novità: la camminata sul Monte Aquilone; domenica 10 settembre (alle ore 15:00) per gli appassionati sportivi e di trekking ci sarà una camminata sul monte Aquilone accompagnati da una guida naturalistica escursionistica e da un geologo.

Inoltre, durante le domeniche di manifestazione sarà possibile partecipare ad alcune visite guidate presso il Museo Storico Minerario “Sulphur”, con navetta gratuita a ciclo continuo a partire dalle ore 13:30 con partenza da Piazza Matteotti.

Anche in caso di maltempo, gli amanti della tavola e della succulenta pietanza non correranno nessun pericolo, poiché la tensostruttura della Sagra dispone di oltre 200 posti, tutti al coperto.

Parcheggio gratuito presso il campo sportivo.

Apertura stand dalle ore 11:30 fino alle 20:30