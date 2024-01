Salone Snaporaz, si alza il sipario sullo spettacolo "Al caffè del teatro"

Giovedì 18 gennaio (inizio ore 21:00) al Salone Snaporaz va in scena lo spettacolo della compagnia Il Dirigibile dal titolo Al caffè del teatro.

L’appuntamento rientra nel progetto Teatro e salute mentale che nasce dal protocollo di intesa sottoscritto dagli Assessorati regionali alla Cultura, alle Politiche giovanili, alle Politiche per la legalità e alle Politiche per la salute, per cui si è costruito un terreno comune per la valorizzazione del teatro, elemento di benessere psichico e, soprattutto, di crescita individuale e collettiva. Si tratta di una vera e propria stagione teatrale che intende promuovere le compagnie operanti nei diversi dipartimenti di salute mentale della Regione Emilia-Romagna.

Siamo al bar di un teatro di provincia frequentato da artisti, musicisti, attori e fedeli abbonati in attesa dello spettacolo, accolti da un giovane barman che ne conosce parti, pregi e difetti. Tutti tipi curiosi che, passando dal bar, ne approfittano per un drink, per prendere un caffè, ripassare la parte o provare un brano musicale, in una sorta di surreale e improvvisato recital, dove si alternano – quasi come in una passerella – artisti, attori e strani personaggi.

Il prossimo appuntamento della stagione è al Teatro della Regina venerdì 19 gennaio. In scena l’one man show di Paolo Cevoli che a grande richiesta torna con lo spettacolo Andavo ai 100 all’ora.

Informazioni e biglietteria:

Teatro della Regina : martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30; sabato dalle 10:00 alle 13:00

Nelle sere di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 19 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online.

Salone Snaporaz : nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20:00



I biglietti degli spettacoli previsti al Salone Snaporaz sono in vendita anche presso la biglietteria del Teatro della Regina nei regolari orari di apertura