San Leo si trasforma nella città degli scacchi

Da lunedì 21 giugno a domenica 27 giugno la città di San Leo diventa “La Cittadella degli Scacchi” con la manifestazione “San Leo scacchi in Fortezza” curata dall’Amministrazione Comunale di San Leo, SanLeo2000, dal Circolo Scacchi Montefeltro ed Accademia Scacchi di Milano.

Da lunedì a venerdì i torrioni Martini e Valadier ospiteranno delle masterclass di scacchi, tenute dal Grande Maestro Mirolijub Lazic e dal Maestro Internazionale Mario Lanzani. Queste masterclass troveranno uno sbocco agonistico da venerdì a domenica nel 1° Torneo Internazionale Città di San Leo, competizione aperta a tutti i giocatori nazionali e internazionali, che si terrà all’interno del Palazzo Ducale della Fortezza.

Contemporaneamente si terranno presso il Teatro comunale del Palazzo Mediceo, in piazza Dante Alighieri, una serie di conferenze aperte anche al pubblico e dedicate all’evoluzione del pensiero scacchistico dal XV secolo all’avvento dell’intelligenza artificiale tenute dal Maestro Fide Pierluigi Passerotti (dal lunedì al giovedì ore 20,45), a cui seguirà una conferenza venerdì ore 15,30 del fisico e ingegnere elettronico Giorgio Chinnici sul tema degli scacchi e dell’intelligenza artificiale tirando le fila al Passerotti sulla questione se l’avvento del computer debba considerarsi un evento letale per gli scacchi.