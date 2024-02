Il San Valentino del Centro Commerciale è "cuoricioso", tra romantici selfie e l'amore "a passo di danza"

L'amore non è mai stato così scenografico, spettacolare e..."Cuoricioso".



A partire da mercoledì 14 e fino a giovedì 22 febbraio Le Befane Shopping Centre di Rimini dedica infatti a tutti gli innamorati uno speciale Love Set in Galleria: una panchina e un cuore rosso sono lo sfondo ideale per mettere in scena la storia del proprio amore e per scattare romanticissimi selfie.



Nei pomeriggi di mercoledì 14 e di domenica 18 febbraio, chi verrà a scattarsi una foto all'interno del Love Set, riceverà un peluche "cuoricioso" in omaggio (sino ad esaurimento scorte).



La "Love Week' delle Befane prosegue- alle ore 16:00 e alle ore 17:00 - con trenta ballerini di InDanza Show Academy, scuola di danza riminese, protagonisti in piazza Zara di "". L'esibizione mette al centro l'amore e le relazioni che fanno battere il cuore, in tutte le sfumature possibili. Danza, canto e poesia si fonderanno per regalare al pubblico emozioni uniche grazie a danzatori professionisti e a diversi campioni italiani. Direzione e coreografie del Maestro e ballerino Manuel Mazzotti.