Sant'Apollonia tra novità e tradizione con "Immagini sonore" e il mercato annuale

Il Covid-19 non impedirà a Bellaria Igea Marina di festeggiare Sant’Apollonia, la sua Patrona: lo farà in maniera ridotta ma altrettanto sentita, con l’allestimento del consueto mercato annuale nella giornata di martedì 9 febbraio.

In via Paolo Guidi a carattere esclusivamente alimentare, dalle 9.00 alle 18.00 gli stand presenti offriranno food and beverage, prodotti tipici e ortofrutta; si replicherà poi domenica 14 febbraio, con analogo mercato annuale a celebrazione del San Valentino. Ad impreziosire la passeggiata lungo il centro cittadino, ci saranno le installazioni – presenti fino all’8 marzo - con cui Bellaria Igea Marina celebra l’amore attraverso un caposaldo della cultura italiana come Dante Alighieri. Inoltre, sempre martedì 9 febbraio, nel giorno della Santa Patrona nel giardino della Torre Saracena farà il suo esordio “Immagini Sonore”, progetto artistico promosso dall’Amministrazione Comunale che vede la collaborazione di registi, produttori musicali e dj in ideale collegamento con il Bellaria Film Festival.

“Il progetto prevede la riproposizione di tre documentari – uno il 9, gli altri il 13 e il 14 febbraio - che raccontano di tradizioni legate all’ambiente marino e rurale, accompagnati da nuove sonorizzazioni elettroniche. Una riflessione sul valore del passato come elemento necessario per creare un futuro sostenibile, una finestra creativa su quei mestieri in forte connessione con i modi e i tempi della natura, e sulla necessità di salvaguardarli”, spiega l’Assessore alla Cultura Michele Neri.

Il documentario del giorno sarà proiettato in loop dalle ore 18.00 alle 22.00: in un incontro suggestivo tra musica, cinema e il corpo imponente di uno degli edifici storici più importanti e antichi del territorio. Si comincia, martedì sera, con “Sotto le stelle fredde” di Stefano Giacomuzzi, con un nuovo percorso musicale firmato dall’artista multidisciplinare, writer e produtore Emanuele Battarra, in arte Manu Burla 22. Infine, sempre il 9 febbraio alle 21.00, sulla pagina Facebook dell’Ente avverrà la presentazione della nuova app per dispositivi mobili dedicata al Comune di Bellaria Igea Marina, sviluppata grazie alla sinergia tra Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale. Un appuntamento online simbolicamente collocato nel giorno che celebra la Patrona della città, nel quale interverranno l’Assessore al Turismo Bruno Galli e il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi.