Santarcangelo si trasforma in un grande locale per aperitivi con Dj-Set con la rpima edizione di "DiscoBorgo"

Sabato 23 aprile, dalle 18:00 in poi, a Santarcangelo di Romagna prende il via la prima edizione di “DiscoBorgo” l'appuntamento che trasformerà il centroclemtino in un vero e proprio immenso locale "diffuso". 9 locali sparsi per il centro dove gustare tutti insieme un delizioso aperitivo accompagnati da 9 Dj-Set e da musica dal Vivo. Sono 9 i locali coinvolti di Santarcangelo che parteciperanno all'iniziativa: il Caffè Commercio (Via Don Minzoni) vedrà esibirsi il dj-trio "Afro Garden" (genere Afro); il Vicolo di Brused (Via Battisti) ospiterà Matteo Pignattaro DJ (Deep House/Tech House); la Caffetteria Recover 82 (Via Montevecchi) dove sarà presente Emanuele Iocca (Tech House); l'OltreBorgo (Via Cavour) suonerà con DJ Elio (Rock 70-80); il Caffè Centrale (Piazza Ganganelli) sarà allietato da Dj Mack (Commerciale); la Birreria Boomerang (Via De Garattoni) vedrà la performance di Dj Pirac (Musica commerciale); l'Iris Caffè (Via Montevecchi) suonerà dal vivo con Lucy Schiappa e Roby la Rock (Soul Rock Blues); il Clementino Parco Caffé (Parco della Fiera) suonerà con la band "Cupa Road" (Cantautorale Folk); l'Altamarea Caffè (Via Giordano Bruno) ospiterà uno speciale DJ-set. Tanti locali, tanta musica, tanto divertimento per dare il benvenuto alla bella stagione e gustarsi la magica atmosfera di Santarcangelo nella prima serata "speciale" di questo 2022.