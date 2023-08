Cambio di residenza per la mostra "Il Santo dei Miracoli. Sant’Antonio a fumetti”

Orario non disponibile

Da Rimini a Verucchio. Nuova tappa per "Il Santo dei Miracoli. Sant’Antonio a fumetti", la mostra organizzata da Cartoon Club insieme al Comitato per l'Ottocentenario di Sant'Antonio a Rimini.

La mostra, che fino al 5 agosto scorso è stata ospitata all'interno del Chiostro del Santuario delle Grazie di Rimini, illustra in grandi pannelli vita, vocazione, miracoli e guarigioni, comprese quelle famose operate a Rimini (la predica ai pesci e il miracolo della mula affamata) raccontate a strisce e balloon.

Fino al 22 agosto sarà possibile ammirarla in una nuova location, quella del Chiostro del Convento Santa Croce dei Frati Minori, a Villa Verucchio famoso per il cipresso che secondo la tradizione fu piantato da San Francesco in occasione del suo viaggio a San Leo.

L'ingresso è libero