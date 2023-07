Appuntamento con "I Saraceni", la manifestazione storica "sbarca" in città tra sfilate in maschera, combattimenti e danze

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

“I Saraceni”, una delle manifestazioni più iconiche dell’estate di Bellaria Igea-Marina, taglia quest'anno il traguardo importante dei vent'anni: appuntamento con l'edizione 2023 fissato per sabato 22 luglio, con la rievocazione storica in costumi pronta a tornare con tutti gli ingredienti che ne hanno decretato il successo in questi due decenni.

Organizzato e promosso, come da tradizione, dal Comitato Borgata Vecchia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l'evento si aprirà sabato 22 luglio alle ore 21.00 con il suggestivo sbarco sul porto canale – lato Bellaria - , da cui partirà la consueta sfilata con i costumi caratteristici per le vie della città, a partire dal lungomare Colombo.

Approdo del corteo, sarà la centralissima piazza Don Minzoni, dove alle ore 23:00 avrà inizio la festa in stile saraceno impreziosita da combattimenti di compagnie d’armi, tra cui le compagnie "Arpa del Diavolo" e "Corte di Giovedìa", esibizioni di saltimbanchi e di danzatrici del ventre con Leyla Nur e le Sahara Sunset; sullo sfondo, le musiche della band medievale "Le tre cipolle".