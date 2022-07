"Le Scians On" in concerto, un melange al femminile tra ironia, eleganza e armonia

“Le Scians On” in concerto con lo spettacolo “Un altro punto di vista”, lunedì 18 luglio dalle ore 21 al Cinema Fulgor (l’ingresso è libero).

Valentina Mattarozzi (voce) e Francesca Bellière (pianoforte), non sono solo un eclettico duo che riformula dal punto di vista armonico e stilistico alcune canzoni della storia della musica italiana restituendogli una seconda opportunità. Sono molto di più: uniscono i brani, smontandoli e rimontandoli in lavori di alto bricolage, con un melange di fantasia ed eleganza. Escono dai cliché, dalla routine e dal déjà-vu con nonchalance.

Il pubblico resterà per tutto il tempo incollato alla sedia cercando di capire dove vorranno inerpicarsi Francesca e Valentina. Le Scians On incrociano il pop con il jazz e lo fondono nel teatro canzone.

La storia che hanno deciso di raccontare si intitola “Un altro punto di vista”, un divertissement teatrale che si dipana tra depistaggi e finta normalità. Il fil rouge dello spettacolo è la guerra delle guerre, quella tra uomo e donna, a cui infine Francesca e Valentina troveranno una soluzione, unica, vera, libera. Fatevi prendere per mano dalle Scians On, vi porteranno nel loro mondo fatto di parole, di melodie, di armonie, di ironia e di strani casi di francesismo.

Valentina Mattarozzi

Inizia a studiare pianoforte a 6 anni. A 14 si cimenta con la composizione. Inizia gli studi di canto al conservatorio Girolamo Frescobaldi Ferrara e il Giovan Battista Martini di Bologna come soprano lirico, ma il primo colpo di fulmine artistico arriva con la musica jazz. Poi andrà alla scoperta di altre forme musicali quali: fusion, funk, soul, pop, rock, e per ultimo il blues, che la conquista. Studia canto con Tiziana Ghiglioni, Iskra Menarini e Luisa Lodi, frequenta alcuni stage tra cui quello di improvvisazione jazzistica condotto da Bob Stoloff. Segue corsi di recitazione cinematografica alla scuola Skenè, diretta da Elio Paradiso e corsi di commedia dell’arte condotti da Massimo Macchiavelli. Ha al suo attivo, in un ricco curriculum artistico e professionale, esperienze di cabarettista, ballerina, attrice, autrice e compositrice. Vanta collaborazioni con Daniele Scannapieco (Dee Dee Bridgewater), Tommaso Scannapieco, Antonio Tosques, Carlo Atti, Lele Barbieri, Igor Palmieri, Annibale Modoni (Chet Baker), James Thompson, Felice Del Gaudio, Massimo Tagliata, Tiziano Jannacci e Teo Ciavarella (L.Dalla, G. Paoli). Conta innumerevoli partecipazioni a spettacoli, festival, concerti, trasmissioni televisive locali e nazionali. Dal 2013 è vocalist ufficiale della Doctor Dixie Jazz Band, gruppo fondato da Nardo Giardina e ormai nella storia del jazz bolognese (Paolo Conte, Gerry Mulligan, L. Dalla, Renzo Arbore, Pupi Avati). Alternando attività musicali e teatrali, eccola protagonista di “Lady Day - Omaggio a Billie Holiday” (nel ruolo di Billie Holiday) per la regia di Massimo Macchiavelli e ancora in “Ladies sing the blues”, viaggio attraverso la storia e le sonorità blues portate alla ribalta da grandi interpreti femminili come Bessie Smith e Janis Joplin. Si è cimentata anche nella scrittura teatrale, debuttando con “Io sono Billie”, spettacolo anche questo incentrato sulla vita di Billie Holiday. Il 30 maggio 2020 è stata la cantante del primo concerto in Italia "in condominio", post - lockdown esibendosi con Teo Ciavarella a "Borgo Masini". Ha all'attivo tre album, "Vally Doo" (2014 - SanLuca Sound) e “I am Billie - Tribute to Billie Holiday” (2017 - AzzurraMusic). Questo lavoro ha ricevuto pubblicamente i complimenti da parte del gruppo vocal jazz più famoso al mondo, "The Manhattan Transfer". Il terzo album “Virtù Nascoste” (Azzurra Music) è uscito il 14 maggio 2021, scritto interamente da lei, musica e parole; sono stati tratti 4 singoli: Fragili (27 novembre 2020), Nostalgie (15 gennaio 2021), L'Amore Perduto (23 aprile 2021) e La Vita dei Miracoli (15 ottobre 2021) che è stato inserito nella lista annuale di Skytg24 tra i 32 brani in lingua italiana più belli del 2021: "Le canzoni più belle del 2021".

Francesca Bellière

Inizia da bambina lo studio del pianoforte fino ad appassionarsi alla musica jazz. Nel 2010 consegue con il massimo dei voti la laurea di I livello in Jazz e musiche improvvisate del nostro tempo presso il Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara. Nel 2011 conclude il percorso in Conservatorio conseguendo, sempre al meglio, la laurea di II livello in Musica Applicata con una tesi riguardante la riarmonizzazione, argomento che da sempre la affascina e su cui continua a specializzarsi. Ha collaborato con Angela Parisi (corista di Adriano Celentano, Ron, Zucchero), con Anna Stella Camporeale (corista di Andrea Mingardi, Umberto Tozzi, Gianna Nannini, Loredana Bertè) e per quasi vent’anni con Iskra Menarini (storica corista di Lucio Dalla e Gianni Morandi). Nel 2009 ha fondato Heliconia Acoustic Group, formazione acustica di cui ha curato gli arrangiamenti insieme a Claudio Castellari. Nel 2016 fonda Le Scians con Silvia Guazzaloca; tra le varie rassegne e partecipazioni, si esibiscono al Festival del I maggio a Bologna nel 2017. Sempre nello stesso anno esce “O de Nuans” per l’etichetta 3SoundRecord. Svolge da molti anni attività di didattica con bambini e adulti fondendo creatività e sperimentazione, utilizzando metodi e tecniche varie (Dalcroze, Body Percussion).