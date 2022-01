“Sciroppo di Teatro” arriva a Cattolica  per portare i bambini a teatro

Al Teatro della Regina e al Salone Snaporaz a Cattolica arriva “Sciroppo di teatro. Un progetto per bambine, bambini e famiglie” di ATER Fondazione”. La stagione del progetto che porta i più piccoli a teatro si aprirà domenica 23 gennaio alle ore 16.30 al Teatro della Regina con lo spettacolo Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone, di e con Michele Cafaggi.

Un progetto che coinvolgerà 22 Comuni dell’Emilia Romagna, tra cui il Teatro della Regina di Cattolica. Il meccanismo è semplice: i pediatri e le farmacie che espongono la locandina “Sciroppo di teatro”, possono fornire direttamente ai bambini e alle bambine dai 3 agli 8 anni lo “sciroppo di teatro”, “medicina eccezionale per potersi emozionare”. Lo sciroppo è in realtà un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Nel libretto ci sono 3 ricette, ognuna delle quali corrisponde ad un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e bambina e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione di 3 spettacoli di Teatro per le famiglie.

Nato da un’idea iniziale di Silvano Antonelli, il progetto ha preso corpo in Emilia-Romagna attraverso un lavoro intenso di ATER Fondazione che per la sua realizzazione ha costruito una rete di collaborazione tra gli Assessorati regionali alla Cultura, Sanità e Welfare, i Comuni Soci, le organizzazioni sindacali dei pediatri FIMP e CIPe, le loro associazioni scientifiche ACP e SIP e le farmacie aderenti FederFarma e AssoFarm. L’obiettivo è quello di creare un’alleanza inedita e di sistema capace di generare cambiamenti significativi sul piano della salute e del benessere delle famiglie, ai quali il teatro può dare un contributo significativo.

Il report delle Nazioni Unite sull’impatto del Covid-19 sui bambini usa parole chiarissime: “non sono i più colpiti da questa pandemia, ma rischiano di essere le sue più grandi vittime.” Numerose ricerche hanno dimostrato un significativo peggioramento della salute mentale dei bambini e dei loro genitori durante l’epidemia. Il Teatro può essere una cura, perché lo sciroppo di teatro “è una vera meraviglia, cura tutta la famiglia”. E questa volta lo dicono i dottori e i farmacisti!

Prossimi appuntamenti al Salone Snaporaz:

20 febbraio 2022, ore 16.30, andrà in scena “L’elefantino” di La Baracca Testoni Ragazzi. Che succede se mentre fai il bucato i calzini si animano ed iniziano a raccontarti la storia di un elefantino? Età: dai 3 anni

Il 20 marzo, ore 16.30, sarà la volta de “Il gatto con gli stivali”di Accademia Perduta Romagna Teatri. Tra piccole e grandi magie si alternano sulla scena il gatto e gli altri personaggi della storia, in uno spettacolo dove gli oggetti di scena sono protagonisti insieme agli attori – narratori.

Età: dai 3 anni

www.teatrodellaregina.it