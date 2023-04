Scontro a colpi di musica jazz, in sfida 40 giovani musicisti del territorio

Dal 27 aprile, L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino è pronto ad accogliere in residenza la MYO – Mondaino Youth Orchestra che terminerà domenica 30 aprile alle ore 17:00 con il concerto MYO vs MYO – una sfida a colpi di jazz (ingresso libero).

MYO, la giovanissima e talentuosa orchestra jazz di Mondaino, torna al Teatro Dimora Arboreto con uno spettacolo imperdibile nel giorno dell’International Jazz Day Unesco 2023. Sul palco questa volta 2 big band, ben 40 ragazzi, una vera e propria sfida a colpi di grande musica che vedrà la Mondaino Youth Orchestra “sdoppiarsi” per raccontare le origini e l’evoluzione del jazz. Un viaggio tra le musiche di Duke Ellington, Bix Beiderbecke, Artie Shaw, Cole Porter, Tommy Dorsey, Django Reinhardt fino a Gerry Mulligan, Telonius Monk e Chick Corea.

Il concerto si svolgerà a conclusione di una residenza di prove e di lavoro (27-30 aprile), durante i quali la MYO inizierà proprio nel teatro nel bosco dell’Arboreto l'incisione del suo prossimo progetto discografico.

Dopo Keep Swingin’ del 2014 e MYOandFriends del 2017, il 2023 vedrà la nascita di MYO vs MYO, disco che sarà pubblicato nel prossimo autunno e che vedrà protagoniste sia la formazione dei veterani over18 che quella dei giovanissimi under18. Un doppio cd che si promette travolgente e ricco di sorprese.

La MYO Mondaino Youth Orchestra è oggi considerata una delle orchestre jazz giovanili tra le più importanti in Europa. Nata nel 2011 a Mondaino (Rimini) e diretta dal M° Michele Chiaretti, nel 2013 e nel 2014 vince al Teatro Ariston di Sanremo il Festival Mondiale della Musica Scolastica e il Concorso Internazionale Città di Treviso.

Nel 2017 vince il Premio Rosa dell’Umbria, nel 2018 il concorso nazionale Giovani in Crescendo ed il Premio Riz Ortolani al Teatro Rossini di Pesaro. Nel 2022 è stata scelta come rappresentante per l’Italia al Festival Mondiale delle Orchestre Giovanili di Vienna. In 12 anni ha tenuto quasi 200 concerti tra i quali spiccano “Umbria Jazz”, “Florence Youth Festival”, “Dolomiti Festival Brass", “Festival La Mortella Ischia”, “Jazz In Castello Salsomaggiore” e in sale prestigiose come l’Auditorium Sala Verdi di Milano e la Sala d’Oro del Musikverein a Vienna.

Ha collaborato con alcuni dei più importanti musicisti e jazzisti italiani a livello internazionale: Roberto Gatto, Gabriele Mirabassi, Antonello Salis, Maurizio Giammarco, Luca Sirianni, Mario Marzi e Simone Zanchini.