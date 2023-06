"Se io fossi...un archeologo": un laboratorio didattico alla scoperta del mestiere più "antico" del mondo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia 2023 il Museo della Regina di Cattolica organizza nel pomeriggio di venerdì 16 giugno (ore 17:00) il laboratorio didattico "Se io fossi...un archeologo" per conoscere l'affascinante mondo della ricerca e del patrimonio archeologico!

La ricerca archeologica è una fonte imprescindibile per ricostruire la storia antica. Tuttavia, leggere ciò che che resta delle diverse fasi del passato richiede numerose competenze oltre all'utilizzo di particolari strumenti.

Insieme all'archeologa Sara Sertori, bambine e bambini potranno formare una vera e propria squadra di ricercatori! Impareranno a conoscere i diversi strati del terreno, scopriranno e studieranno reperti antichi mettendosi nei panni di veri archeologi.

Laboratorio per bambini e bambine dai 6 anni in su. Posti limitati, prenotazione obbligatoria