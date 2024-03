Lo spettacolo "Secondo lei" accende i riflettori sulle dinamiche nascoste dei rapporti amorosi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si accendono i riflettori sulla programmazione della Bella stagione 2023/24, il cartellone teatrale di Riccione che nella serata di giovedì 14 marzo prosegue il proprio "impegno" di intrattenere coloro che vorranno concedersi qualche ora tra gli spazi del Palazzo del Turismo.

La rassegna teatrale è organizzata da Riccione Teatro in collaborazione con il Comune di Riccione e con ATER Fondazione, con la direzione artistica di Simone Bruscia.

Lo spettacolo in scena Secondo lei è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità affondano in un pantano di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse. Il bisogno di trovare una soluzione tangibile alla distanza creatasi tra lui e lei irrompe nelle lore vite, lasciandoli sopraffatti da un sentimento di imbarazzo e inadeguatezza.

Creata all’interno di Scritture, scuola di drammaturgia promossa da Riccione Teatro, Secondo lei è una storia che invita a riflettere su come la società condizioni le donne e gli uomini nelle loro scelte fondamentali e nei loro legami più intimi.

Con la partecipazione di Federico Vigorito

Drammaturgia e regia: Caterina Guzzanti