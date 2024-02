Pomeriggio a teatro per i più piccoli: si prende posto sulle "Seggioline" di Teatro Telaio

Domenica 18 febbraio (inizio ore 16:30) arriva al Teatro della Regina un nuovo appuntamento della rassegna Sciroppo di Teatro, bambine e famiglie a teatro con la “ricetta” del pediatra.

Dopo Lulù, il pomeriggio dedicato ai più piccoli vede in scena lo spettacolo di clownerie Seggioline di Teatro Telaio, con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro.

Lui è molto ordinato. Costruisce sedie per stare seduti, fermi, composti. Per stare come si deve stare. Per fare quello che si deve fare.

Ma all’improvviso arriva lei, con il suo sacchetto pieno di stranezze: oggetti e colori diversi come diverse sono le cose di cui è fatto il mondo. E queste cose servono a completare. A trasfigurare. A fare crescere e diventare grandi.

Un viaggio surreale tra due emozioni...anzi tante quante ne possono nascere dall'incontro di due persone che sembrano distanti tra loro ma forse, anche se non lo sanno, hanno bisogno l'una dell'altra.

È così che i due personaggi inizieranno a trasformare ciò che hanno intorno e a trasformarsi, a scoprire che l'altro non è così lontano da noi. Che qualcosa che lui o lei hanno è un pezzo di ciò che a noi manca. Di ciò di cui sentiamo nostalgia. Perché il mondo è pieno di sorprese e di incontri inaspettati. Ed è lì che può cominciare il gioco e la festa. Che può nascere ciò che da soli non avremmo potuto immaginare. Che possono nascere nuovi sguardi e nuovi pensieri.

Domenica 18 febbraio Sciroppo di Teatro è in scena anche a Santarcangelo con Cenerentola, poi domenica 25 febbraio a Morciano e Rimini, domenica 24 marzo a Cattolica e Morciano e domenica 7 aprile a Morciano.