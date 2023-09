“Seminiamo fiori, non mozziconi”, una passeggiata a sostegno e tutela dell'ambiente

L’ambiente non è un posacenere, impariamo a rispettarlo! È questo l’obiettivo dell’evento “Seminiamo fiori, non mozziconi” che si terrà sabato 16 settembre alle ore 9:30 nell’area del giardino di Castel Sismondo di Rimini, proprio in occasione di Giardini d’Autore. Ad organizzarla, l’Associazione Rimini Smoke Box insieme ai ragazzi di Casa Borgatti della Fondazione San Giuseppe e della Coop. sociale Il Millepiedi.

L’evento, aperto a tutti, prevede una passeggiata didattica nella kermesse floreale per eccellenza del riminese, che proseguirà con una azione di clean-up per le vie del centro storico.

Da sottolineare, che l’evento rientra nella 2° edizione del Progetto “Gea: l'estate del rispetto”, dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini coordinato dalla Consigliera delegata Barbara Di Natale, che per l’occasione sarà presente alla partenza per un saluto.

Come Associazione ambientalista, – sottolinea Elia Ricciotti, Presidente di Rimini Smoke Box – siamo orgogliosi di avere creato un evento con e per i ragazzi di Casa Borgatti, con lo scopo di far capire l’importanza del rispetto per l’ambiente e, più in generale, per la nostra città. E siamo ancora più felici di poterlo fare nella cornice di Giardini d’Autore, che cogliamo l’occasione di ringraziare per l’ospitalità. Infine, – conclude Ricciotti – invitiamo tuta la comunità riminese a prendere parte a questa iniziativa che, tra l’altro, vanta il contributo e Patrocinio dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini.